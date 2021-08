C’est le plus d’argent de relance que vous puissiez obtenir en 2021 • .

Bonne nouvelle : des dizaines de millions d’Américains bénéficient d’une année de bonus assez douce, malgré l’économie tendue et la pandémie de coronavirus en cours. C’est juste que, eh bien, la prime ne vient pas de votre employeur – du moins, pas la prime dont nous parlons. Non, celui-ci est la somme totale de tous les fonds de relance que le gouvernement fédéral répartit jusqu’à la fin de cette année. Englobant des choses comme les chèques de relance et au moins deux crédits d’impôt (le crédit d’impôt sur le revenu gagné et le crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi).

Tout cela fait partie d’un effort quelque peu frénétique des chefs de gouvernement pour empêcher trop d’Américains de basculer sur l’avantage financier. Et cela ne tient même pas compte de tout ce que le gouvernement essaie de faire à cet égard. Comme le nouveau moratoire sur les expulsions plus ciblé que le CDC a annoncé cette semaine. L’idée ici est que trop d’Américains expulsés de chez eux pourraient avoir un impact négatif sur la santé publique et exacerber la pandémie.

L’argent de relance de 2021

Comme vous pouvez vous y attendre, entre-temps, les Américains de la classe moyenne et à faible revenu bénéficieront le plus cette année de la distribution de l’argent de la relance.

Jetez un œil au graphique ci-dessous, du site Web financier The Motley Fool, pour avoir une idée des choses dans leur totalité. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme baisse des fonds de relance disponibles pour les personnes qui gagnent plus de 247 400 $. Alors que le plus d’argent est disponible pour les Américains dans les niveaux de revenu inférieurs. Ce total est de 3 590 $, pour les personnes au point le plus bas de l’échelle des revenus.

Contrôles de stimulation

Le seul chèque de relance du gouvernement fédéral cette année représente la majeure partie de cet argent de relance. C’est généralement pour 1 400 $. Et tandis que des millions d’Américains ont déjà reçu cet argent, certains de ces chèques continuent de couler.

Le 21 juillet, l’IRS a annoncé que plus de 171 millions de ces paiements ont été distribués depuis le 12 mars. Ils représentent une valeur totale de plus de 400 milliards de dollars en fonds de relance pour les Américains.

Les crédits d’impôt

En ce qui concerne les crédits d’impôt, le grand avantage ici est le crédit d’impôt fédéral pour enfants temporairement élargi. Selon qu’une famille a un ou plusieurs enfants admissibles (et répond aux critères de revenu), le crédit sera versé ainsi.

Les familles recevront la moitié du montant total l’année prochaine, sous forme de crédit d’impôt normal. L’autre moitié est en avance, cette année. Et pas tout à la fois non plus. Cette moitié couvre six chèques de relance qui sont payés mensuellement, jusqu’au 15 décembre. Le premier chèque est arrivé le 15 juillet. Et le prochain arrive une semaine à partir de vendredi – le 13 août, pour être exact. En savoir plus sur l’IRS ici, ainsi que dans notre couverture précédente.

Encore une fois, comme nous l’avons noté ci-dessus, ces détails concernent les prestations au niveau fédéral. Les États individuels font également leur propre truc en plus de tout cet argent de relance. Des millions de Californiens, par exemple, recevront un chèque de relance de 600 $ le mois prochain. La loi de relance de 1,9 billion de dollars de mars a également affecté des milliards de dollars aux États à utiliser pour l’aide au loyer.

Aide au loyer

La National Low Income Housing Coalition tient à jour une liste de quelques centaines de programmes d’aide au loyer à travers le pays qui peuvent aider à obtenir une partie de l’argent fédéral de relance pour les personnes qui en ont besoin. En règle générale, vous devez être un locataire qui a du mal à payer son loyer et/ou ses factures de services publics à cause de la pandémie.

Consultez la liste sur ce lien ci-dessus pour un programme d’aide à la location dans votre région. Dans l’Illinois, les locataires et les propriétaires peuvent demander des subventions allant jusqu’à 25 000 $ pour couvrir jusqu’à 15 mois de loyer entre juin de l’année dernière et ce mois-ci.

