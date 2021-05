C’est le plus grand iceberg du monde, et il vient de rompre l’Antarctique | Vie

C’est le plus grand iceberg du monde à l’heure actuelle, et il dépasse de loin l’île de Majorque.

Ces derniers jours, un énorme iceberg s’est détaché de la banquise de Ronne, entrant directement dans le mer de Weddell en Antarctique.

Cet iceberg, nommé A-76, est devenu en se détachant, sur le plus grand iceberg du monde et mesure 4320 km², plus que l’île de Majorque qui fait environ 3640 km². Cet iceberg particulier mesure 170 km de long et 25 km de large et pourrait finir par devenir un problème.

La Agence spatiale européenne (ESA) a rapporté la découverte le 19 mai, détaillant comment les images de l’énorme iceberg ont été capturées par la mission Copernicus Sentinel-1.

Avec l’A-76, le record de l’A23A, qui mesure environ 4 000 km² et se trouve également dans la mer de Weddell en Antarctique, n’a pas duré longtemps.

Les icebergs sont généralement nommés d’après le quadrant antarctique dans lequel ils ont été trouvés à l’origine, suivi d’un numéro séquentiel. S’il se brise, une autre lettre séquentielle est ajoutée.

Mais il y a eu d’autres icebergs qui se sont détachés ces dernières années, et dans des proportions énormes aussi. Par exemple, nous avons eu le B-15 enregistré en 2000 avec 11 007 km²; les A-38 de 1998 sur 6900 km²; et le B-15A en 2002 de 6400 km², et il y en a beaucoup plus.

Le détachement de ces icebergs ne présente aucun danger car ils grouillent calmement le long de la mer de Weddell en Antarctique, mais ils pourraient devenir un avertissement si les températures continuent d’augmenter dans la région.