C’est le “plus grand transfert de richesse de l’histoire” car les 99% prennent en charge les 1% de la crypto

Après être tombé sous les 44k$ cette semaine, le prix du Bitcoin est remonté vers 50k$ pour marquer le début du week-end. S’échangeant actuellement autour de 49 000 $, la principale crypto-monnaie n’est plus qu’à 24,6% de son sommet historique.

L’éther (ETH) est également revenu à 3 300 $, tandis que la capitalisation boursière totale est maintenant de près de 2,19 billions de dollars, se rapprochant ainsi beaucoup plus du pic de la mi-mai juste au-dessus de 2,6 billions de dollars.

Cette semaine, Avalanche est en tête du marché avec ses gains sur 7 jours de 165% avec Arweave, Audius, Solana et Terra, qui sont en hausse de 50% à 80% sur la même période. AR -3,68% Arweave / USD ARUSD 28,54 $

Alors que Bitcoin (BTC) envisage le niveau psychologique de 50 000 $ et espère une rupture solide, les responsables des banques centrales se sont réunis à Jackson Hole, Wyoming, où le président de la Fed, Jerome Powell, prononcera le discours très attendu pour exposer ses plans de normalisation monétaire. politique, peut affecter négativement les sentiments du marché.

Intitulé «Politique macroéconomique dans une économie inégale», le discours sera diffusé en direct la semaine prochaine le vendredi 27 août.

Les discussions sur la réduction ayant déjà commencé, une forte volatilité est attendue la semaine prochaine, ce qui pourrait également affecter les marchés de la cryptographie.

Vendredi, l’indice du dollar américain est passé au-dessus de 93,7, un niveau observé pour la dernière fois début novembre, et se négocie actuellement à 93,458.

Pendant ce temps, l’or est actuellement à 1 780 $ l’once, contre un creux de plus de quatre mois à 1 687 $ le 9 août.

#Bitcoin l’actif de réserve et la devise #Dollar –

L’avance de plus de 300% du dollar par rapport à ses pairs depuis que le président Richard Nixon a mis fin à l’ancrage à l’or en 1971 est la preuve que le billet vert est la devise la moins mauvaise, mais nous pensons que Bitcoin représente l’avenir numérique. pic.twitter.com/fgmlWEVzyq – Mike McGlone (@mikemcglone11) 20 août 2021

Sur le marché de la cryptographie, pendant ce temps, “le plus grand transfert de richesse de l’histoire… des nocoiners et des baby-boomers aux passionnés de crypto” se produit, a noté le commerce et économiste Alex Kruger.

Selon SpartanBlack, partenaire du fonds crypto The Spartan Group, ce sont les 99% restants, “tout le monde qui n’est pas dans la crypto” supportant le 1% de la crypto, “et le plus drôle, c’est qu’ils n’ont aucune idée qu’ils le font . “

Il poursuit en expliquant comment les milliers de nouveaux millionnaires et de nombreux milliardaires également frappés en crypto vont encaisser une partie de leur nouvelle richesse pour acheter des maisons, des voitures, des yachts, des bijoux, des adhésions à des clubs, etc.

Ceci, à son tour, fait monter les prix des actifs qui entraînent une inflation dans le monde réel, mais c’est un processus lent et organique, et en tant que tel, “vous ne voyez pas cette inflation se produire”.

«Les personnes qui ne sont pas dans la cryptographie sont également celles qui sont moins férus de technologie et ont tendance à avoir une vision précise de la façon dont le monde fonctionne. Ils ont fait leur marque dans l’ancien ordre mondial, et ils pensent que tout cela est une énorme bulle ou ponzi qui va s’écraser de façon spectaculaire. Ce point de vue les éloigne, et ils continuent de nous subventionner année après année sans le savoir jusqu’à ce qu’à un moment donné, il devienne clair que la crypto est la nouvelle nouveauté, et elle ne va pas disparaître », a déclaré Spartan Black.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un transfert de richesse générationnel des vieux aux jeunes, des ignorants aux technophiles, des gens averses aux risques aux preneurs de risques, et de l’establishment aux gars qui osent imaginer un nouveau ordre mondial, a-t-il ajouté.

Bitcoin BTC

49 083,18 $

-0,28%

+2,68 %

+5,09%

Ethereum ETH

3 276,56 $

-0,26%

+0.61%

+0.98%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.