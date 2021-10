NORTH HOLLYWOOD, CALIFORNIE (26 octobre 2021) – Le double champion du monde invaincu David « El Bandera Roja » Benavídez et son frère aîné, le vétéran José Benavídez, ont palpité leurs combats respectifs avant d’entrer dans le ring de leur ville natale le samedi 13 novembre en direct sur SHOWTIME lors d’un événement Premier Boxing Champions du Phoenix Footprint Center.

David affrontera l’ancien champion José Uzcátegui dans un concours d’élimination des super-moyens dans l’événement qui sera la tête d’affiche de l’événement, tandis que José affrontera l’Argentin Francisco Emanuel Torres dans le co-événement principal de 10 rondes de la nuit. Les frères Benavidez veulent impressionner les fans de leur ville natale lorsqu’ils feront tous deux leur retour tant attendu le 13 novembre, combattant à Phoenix pour la première fois depuis 2015.

Les billets pour cet événement, qui est promu par Sampson Boxing et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur Ticketmaster.com.

Voici ce que les frères Benavídez et leur père/entraîneur José Benavídez Sr. avaient à dire depuis leur siège d’entraînement à North Hollywood, en Californie :

DAVID BENAVÍDEZ

« Tout a été merveilleux. Nous faisons des séances de sparring de 12 à 13 rounds et je cours environ six ou sept milles chaque jour. J’ai travaillé très dur et je veux déjà que le 13 novembre vienne donner aux gens un grand spectacle.

« Uzcátegui est un compétiteur coriace qui a su être champion du monde, donc je lui dois ce respect. J’ai de grands combats à l’horizon, je dois donc me préparer en conséquence pour affronter Uzcátegui.

« Je sens que je suis le meilleur des deux. Je suis plus habile, plus rapide et avide de gloire. Ce sera une nuit de gloire pour mon équipe, j’ai le sentiment que je vais gagner par KO.

«Il y a beaucoup de gens à Phoenix qui sont enthousiasmés par ce combat. Je suis ravi de revenir. C’est le plus gros combat de ma carrière, et je suis prêt à tout pour le 13 novembre.

«Nous nous concentrons uniquement sur Uzcátegui, mais bien sûr, il y a des combats encore plus importants pour moi à l’avenir. Si je gagne ce combat, je serai le principal candidat pour affronter celui qui gagnera entre Canelo Álvarez et Caleb Plant.

« Un combat hypothétique avec Canelo serait énorme pour la division des super-moyens, mais je dois tout d’abord gagner le 13 novembre.

«Pour le moment, je ne cherche qu’à affronter des champions et d’anciens champions du monde. Que ce soit Canelo, Plant ou Jermall Charlo, j’ai l’impression qu’on va finir par se faire face à un moment donné.

« Canelo contre. Plant est un grand combat pour la division. Ils ont tous les deux beaucoup à prouver, et ce genre de combats a tendance à faire ressortir le meilleur de chacun d’eux. Il y a beaucoup de gloire en jeu et beaucoup de pression en même temps, donc je pense qu’ils seront au meilleur niveau qu’ils aient jamais eu. Je serai prêt à affronter le vainqueur.

«Je suis un professionnel depuis huit ans et je veux juste jouer les plus gros combats là-bas. J’ai travaillé dur pour arriver à ce niveau pendant longtemps, et je veux me mesurer aux meilleurs pour prouver que je suis le meilleur super-moyen de la planète.

« Uzcátegui est fort et a la volonté de gagner, mais je pense juste que je suis plus doué. C’est le genre de rival dont j’ai besoin pour me mettre à l’épreuve. Il ne fait aucun doute que ce sera une guerre, et je l’emporterai. »

JOSÉ BENAVÍDEZ

«Être sur la même carte que mon frère est spectaculaire, et je me battrai également à nouveau dans la ville qui était ma maison. J’aurai beaucoup de soutien et je suis ravi d’apporter une grande joie à mes fans.

« J’avais besoin de m’éloigner, mais maintenant j’ai une mentalité différente. Je veux juste continuer à me battre, m’entraîner et être prêt. Je veux rester à jour sur mon chemin vers le sommet de la division des super poids welters.

« La procrastination m’a donné plus de temps pour m’entraîner, pour devenir plus fort et être prêt. J’en ai profité au maximum.

« Je serai un animal quand il sera temps de me battre. Je suis affamé, prêt à envoyer un message après avoir été absent du ring pendant des années. Ce sera mon objectif le 13 novembre.

« Nous avons une grande équipe. Nous sommes descendus et avons commencé ce voyage en même temps. Nous apprenions jour après jour et cela a renforcé notre lien. Je ne boxerais pas sans mon équipe.

«J’ai beaucoup d’amis, de famille et de fans qui viendront me voir combattre à mon retour. C’est ce qui me motive vraiment. Cela me rend heureux que les gens veuillent toujours me voir sur le ring.

«Je ne sais pas grand-chose sur mon adversaire, et honnêtement, je m’en fiche, puisque je vais l’abattre. Peu importe qui est devant moi, je lui souhaite bonne chance.

«Après mon combat, que je m’occuperai de terminer tôt, je serai prêt à monter sur le ring avec mon frère et à l’aider pendant son combat.

« J’ai passé beaucoup de temps avec ma femme et mes deux filles pendant mon congé sabbatique, car il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas être avant. Cela a été merveilleux, mais maintenant je suis ravi de pouvoir revenir et j’ai beaucoup à prouver. »

JOSÉ BENAVÍDEZ SR. Père et entraîneur de David et Joseph

« David a l’air très fort en ce moment. Il devient plus fort à chaque combat et il mûrit de plus en plus. Il commence juste à prendre sa vraie force, donc je pense que tout le monde assistera à quelque chose de spectaculaire le 13 novembre.

Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que cela fait de revenir à Phoenix en tant qu’entraîneur de mes deux fils dans ce grand spectacle. C’est quelque chose que je rêvais de réaliser. Maintenant, ça va arriver, et nous sommes super excités.

«Je dois toujours continuer à faire des ajustements et à grandir en tant qu’entraîneur. Mon devoir est de comprendre qu’ils sont déjà des hommes adultes et que je ne devrais plus les considérer comme mes petits enfants. J’essaie toujours d’apprendre de plus en plus pour les aider à progresser dans leur carrière de la meilleure façon possible.

«Nous nous consacrons et nous sacrifions chaque jour pour offrir à nos habitants de Phoenix un grand spectacle. Ils seront témoins d’une nuit passionnante, et je veux déjà que ce moment arrive ».