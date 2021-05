C’est le plus gros moteur du prix du Bitcoin

Compartir

Ce facteur fournit les meilleurs indices sur l’orientation future des prix.

Nous croyons depuis longtemps que tous les marchés sont interconnectés. La popularité du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, ainsi que leur extrême volatilité, mérite donc l’attention de tous les investisseurs pour leur potentiel à influencer d’autres marchés.

Je dois avouer que je lutte avec la crypto, soit à cause de mon âge (plus de 21 ans) et / ou de mon expérience. Le concept d’une pièce de monnaie non soutenue par un gouvernement, dont la valeur dépend de la capacité de trouver un acheteur prêt à payer un prix arbitraire, me rappelle plus la 17e folie des bulbes de tulipes qu’autre chose. Il n’y a littéralement aucune valeur économique sous-jacente pour l’une des crypto-monnaies, ce qui signifie que leurs prix dépendent purement du sentiment de l’acheteur, qui peut être inconstant.

Cela ne veut pas dire que Bitcoin et al. il chutera à zéro à court terme. Certaines personnes très intelligentes affirment que le prix actuel du Bitcoin n’est qu’une fraction de ce qu’il sera dans quelques années et que les crypto-monnaies sont destinées à balayer le système monétaire existant.

C’est peut-être vrai, mais j’en doute fortement. Le poids de la preuve semble aller à l’encontre du cas haussier à long terme. Je rappelle aux lecteurs que les personnes très brillantes peuvent se tromper. Un exemple célèbre est Isaac Newton (inventeur de la physique, du calcul et de la lumière vive en général), qui a perdu l’essentiel de sa richesse à la fin de sa vie en investissant dans la bulle de la mer du Sud.

Le graphique ci-dessus suggère que, bien que la récente baisse des prix du Bitcoin ait été prononcée, elle n’a pas représenté une action de prix sans précédent au cours des cinq dernières années.

Où va le prix à partir d’ici? Le manque de valeur intrinsèque signifie que le prix est à 100% fonction du sentiment des investisseurs.

Les défis pour maintenir un optimisme suffisant des investisseurs pour soutenir les prix se multiplient.

À mon avis, le défaut fatal des crypto-monnaies a toujours été la probabilité que les gouvernements agissent contre elles s’ils font preuve d’une popularité notoire. On ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun gouvernement abandonne le contrôle de son économie en perdant le contrôle de la monnaie. Par conséquent, la plupart des banques centrales développent leurs monnaies numériques. En outre, de nombreux gouvernements ont décidé de rendre obligatoires la divulgation et les taxes sur les avoirs en crypto-monnaie, privant ces monnaies numériques de leur fonction “ crypto ”.

La volatilité de Bitcoin et al. les rend impropres aux transactions commerciales, pour lesquelles une mesure de certitude des prix est souhaitée. Même Elon Musk a dû se plier à cette réalité économique en annulant sa décision d’autoriser l’achat de Tesla en Bitcoin.

Bitcoin fait également l’objet d’un examen de plus en plus attentif de la part de ceux qui sont sensibles aux problèmes environnementaux. Le «minage» de Bitcoin nécessite d’énormes quantités d’électricité pour alimenter les ordinateurs. Beaucoup de ces ordinateurs résident en Chine, où la domination de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles est une préoccupation environnementale mondiale majeure.

Ce n’est probablement pas un hasard si la popularité de Bitcoin et d’autres monnaies numériques s’est produite pendant une période d’optimisme remarquable et de complaisance des investisseurs. L’optimisme des investisseurs a été brièvement affecté par le krach boursier au début de 2020, mais a rebondi plus fort que jamais en réponse au soutien économique sans précédent fourni par les banques centrales et les gouvernements.

Une conclusion évidente (du moins pour moi) est que la dépendance des prix de Bitcoin au sentiment des investisseurs lie sa fortune aux mêmes forces qui animent les marchés boursiers. Si tel est le cas, la récente faiblesse marquée de Bitcoin peut suggérer que de l’air s’échappe du ballon d ‘«exubérance irrationnelle», ce qui pourrait annoncer une faiblesse plus importante du marché.

Les investisseurs en actions peuvent se rassurer à condition que la valeur tangible inhérente aux entreprises fournisse un plancher pour une baisse. Bitcoin et coll. ils n’ont pas un tel «plancher».

C’est le manque de valeur intrinsèque et l’action presque certaine du gouvernement contre eux qui m’ont empêché de jouer au jeu crypto.

Par conséquent, nous n’achèterons pas la baisse pendant le déclin actuel de Bitcoin. Il n’y a pas de prix d’achat adéquat en l’absence d’une estimation crédible de la valeur économique d’un actif.

Si Bitcoin récupère par la suite à l’infini, nous serons heureux pour ceux qui ont investi, mais pas mécontents de notre décision. Bitcoin et coll. il ne répond tout simplement pas à nos critères de risque / récompense. Nous sommes soucieux d’obtenir un retour sur investissement supérieur qui reflète notre méthodologie. Nous reconnaissons depuis longtemps que FOMO (peur de rater quelque chose) est une émotion très destructrice pour les investisseurs.

Il sera surprenant que la volatilité observée dans les crypto-monnaies ne se propage pas à d’autres marchés, son comportement devrait donc être surveillé par tous les investisseurs, pas seulement ceux qui investissent directement.

