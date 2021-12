C’est le plus gros titre de champion du monde de Red Bull

Christian Horner dit que vaincre la puissance de Mercedes a fait de la victoire de Max Verstappen le « plus grand championnat » remporté par l’équipe.

Verstappen a remporté la victoire à Abu Dhabi après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la saison, et le Néerlandais était à Paris jeudi soir pour récupérer officiellement le trophée du championnat des pilotes.

Compte tenu de la domination de Mercedes à l’ère du turbo hybride, Horner a déclaré que réussir à dépasser Hamilton le place « juste là-haut » dans les plus grandes réalisations de l’équipe, ayant été la classe du peloton pendant que Sebastian Vettel remportait ses titres en tant que pilote Red Bull.

« Mercedes est une équipe de telle qualité et elle est devenue de plus en plus forte au fil des ans », a déclaré Horner à Sky F1.

« Et c’est ce qui a rendu cela si intense, sur piste, hors piste, entre les pilotes, les équipages des stands, la stratégie, le développement, entre Toto et moi.

« Et à cause de la qualité de l’opposition que nous avons eue, c’est ce qui rend celui-ci si spécial, nous n’avons tout simplement jamais abandonné dès la première course, Max a mis tout son cœur cette année.

« C’est sûr que c’est juste là-haut, c’est probablement le plus gros championnat que nous ayons remporté. »

Le retour du roi des Pays-Bas 👑 @Max33Verstappen 🧡 #SimplyLovely pic.twitter.com/5P0Mj3YXSx – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 16 décembre 2021

L’ancien pilote Toro Rosso, Sébastien Bourdais, n’était pas élogieux sur la façon dont Sergio Perez tentait de maintenir Hamilton pendant la course, mais la stratégie de l’équipe pour lui a porté ses fruits car le Mexicain a fait tout ce qu’il pouvait pour garder la Mercedes derrière – et le directeur de l’équipe a salué son influence dimanche.

« Checo a été incroyable », sourit Horner. « On en a parlé avant la course, on en a parlé, comment peut-il aider Max ?

« Et la façon dont il a soutenu Lewis [costing him around 7 seconds] il a fait jouer Max.

« Ils avaient une voiture plus rapide que nous à Abu Dhabi, c’était juste une stratégie que nous avons pu faire jouer.

« Et tout le week-end, tu as vu sa remorque [in qualifying], vous l’avez vu à Monza, il a fait un excellent travail pour cette équipe, et encore une fois, il est une grande partie de cette victoire.

Les esprits ont souvent éclaté entre Horner et Toto Wolff toute l’année, mais ils se sont réconciliés avec une poignée de main lors de la conférence de presse d’avant-course à Abu Dhabi, et bien qu’il s’agisse toujours de personnages différents, le patron de l’équipe Red Bull a déclaré que le respect était là entre les deux.

« Les enjeux étaient élevés cette année, la compétition a été intense et les équipes se sont affrontées », a-t-il déclaré.

« Toto et moi avons eu nos moments, mais avec tout le respect, cela semble être le bon résultat que les championnats soient séparés et nous reviendrons et nous essaierons de tout refaire l’année prochaine. »