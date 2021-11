« C’est le plus important de ma carrière »

Saúl « Canelo » Álvarez cherche à entrer à nouveau dans l’histoire de la boxe et est maintenant à un pas d’être le champion incontesté des super-moyens, c’est-à-dire d’avoir en sa possession les quatre ceintures des organes qui régissent la boxe professionnelle : FIB, AMB, CMB et OMB. À son tour, le combat contre Caleb Plant sera pour l’unification des titres, c’est-à-dire lorsqu’un combattant obtient deux ceintures ou plus de ces organisations. Dans une interview avec Elizabeth Pérez, le combattant mexicain a reconnu qu’il s’agissait du combat le plus important de sa carrière.

