C’est le plus petit singe du monde : moins de 18 centimètres

22/08/2021 à 12:04 CEST

C’est l’un des animaux de l’Amazonie équatorienne qui éveille les plus grands sentiments de tendresse parmi les touristes qui visitent l’offre écologique variée du pays. Il est connu avec divers noms, tels que « singe de poche », « ouistiti pygmée », « singe lion » et « chichico », entre autres. Le Cebuella pygmaea est connu pour être le plus petit singe du monde.

Et c’est qu’un spécimen adulte ne mesure qu’entre 14 et 18 centimètres, avec une queue non préhensile qui atteint jusqu’à 20 centimètres, marquée par des cernes noirs. Son poids dépasse à peine les 100 grammes, soit à peu près le même poids qu’une pomme.

La tête se distingue par une chevelure plus longue, qui entoure son visage en forme de crinière, couvrant ses oreilles. La fourrure sur son corps est fine et lisse, et varie entre les tons grisâtres et bruns.

Les singes connus sous le nom de ouistitis comprennent de nombreuses espèces de petits singes à longue queue d’Amérique du Sud. Ils ont une apparence d’écureuil et habitent les arbres, se déplaçant avec agilité de branche en branche. Ils se nourrissent principalement d’insectes et de fruits. De plus, ils aiment manger la sève des arbres, alors ils y font des trous, auxquels ils retournent constamment pour extraire plus de ce miel.

Les ouistitis sont actifs pendant la journée et vivent en petits groupes, généralement de cinq individus. Les troupeaux sont menés par un couple dominant, se distinguant par les glandes odorantes sur leur poitrine et les couinements qu’ils émettent lorsqu’ils manifestent de l’hostilité.

Lorsqu’ils sont attaqués, les « singes de poche » agissent de manière curieuse. Pour se défendre, ils agissent dans une manœuvre de mobbing dans laquelle tout le troupeau s’aligne avec les dominants pour attaquer ensemble le prédateur jusqu’à ce qu’il s’enfuie.

Une autre façon, bien que moins intimidante, de faire face aux menaces de groupe est de rester très immobile, de regarder, sans faire de bruit, jusqu’à ce que le danger soit passé.

Ils aiment se reposer empilés les uns sur les autres dans des trous dans les arbres jusqu’à l’aube et ils commencent très tôt à se mobiliser à la recherche de nourriture. Ils suivent ensuite leur routine de toilettage et de jeu, qu’ils répètent plusieurs fois par jour.

Le rôle des singes dans les écosystèmes de la jungle est essentiel pour maintenir l’équilibre, en raison des différents rôles qu’ils jouent, tels que leur contribution à la pollinisation et à la dispersion des graines, tout en étant un maillon important de la chaîne alimentaire.

Mais le singe lion a un large éventail de prédateurs. Parmi les principaux figurent les capucins (Cebus apella), l’ocelot (Leopardus pardalis), le tigrillo (Leopardus tigrinus et Leopardus wiedii), le jaguarundí (Herpailurus yaguarondi), certains rapaces et de grands serpents comme (Bothrops atrox).

Ils découvrent qu’il existe deux espèces différentes

Une étude menée depuis 2015 par Stella de la Torre, professeure et chercheuse du Collège des sciences biologiques et environnementales (COCIBA) de l’Université de San Francisco de Quito (USFQ), en collaboration avec des primatologues des universités du nord de l’Illinois aux États-Unis. et Michigan-Ann Arbor, et l’Institut de recherche de l’Amazonie péruvienne a confirmé l’existence de deux espèces différentes de jeunes lions en Amazonie équatorienne, alors que jusqu’à présent on croyait qu’il s’agissait de la même. L’une des espèces vit au nord tandis que l’autre est située au sud de la rivière Napo.

Le Leoncillo a été décrit pour la première fois en 1823 par le naturaliste européen Johann Baptist Von Spix. Sa description était basée sur un Leoncillo capturé dans une localité de la haute Amazonie du Brésil. De cette année jusqu’en 2018, toutes les populations de Leoncillos du Brésil, de la Bolivie, de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur, ont été considérées comme des populations d’une seule espèce (Cebuella pygmaea).

C’est cette année-là qu’un groupe de scientifiques brésiliens a effectué une analyse génétique et décrit deux espèces de ces primates au Brésil.

En comparant l’ADN mitochondrial extrait d’échantillons d’excréments de lion provenant de différents endroits en Équateur et d’échantillons de tissus provenant de spécimens de musées en Équateur et au Pérou, les chercheurs ont découvert qu’il existe deux espèces connues en biologie sous le nom d’« espèces cryptiques », c’est-à-dire disons, très similaires dans leurs caractéristiques physiques, y compris la couleur de leur fourrure, mais ils diffèrent dans leur ADN.

La rivière Napo sépare les deux espèces en Équateur. Au nord de la rivière se trouve l’espèce Cebuella pygmaea, tandis qu’au sud de cette rivière habite Cebuella niveiventris.

Tous deux sont en danger, en raison de leur forte spécialisation dans l’habitat et l’alimentation, car ils ne vivent que dans les forêts galeries, sur les rives des rivières et des lagunes amazoniennes et se nourrissent presque exclusivement de quelques espèces de plantes.

La déforestation de leur habitat, leur capture illégale pour le marché des animaux de compagnie, ainsi que les épidémies sont leurs principales menaces.

