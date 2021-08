“C’est le pôle que je connais le mieux”

14/08/2021 à 19:41 CEST

Adrià Léon

L’Autriche n’est pas douée pour ça, mais Sam bas n’a eu aucun problème à prendre le trimestre Pole Position pour lui de la saison. Il a déconnecté après Portimao, mais le Britannique de Marc VDS semble être revenu sur la voie idéale. Raul Fernández après être revenu catégoriquement dans la dernière partie de la session et Aï Ogura, ils se démarqueront de Sam dans ce qui sera la première ligne de la grille Moto2.

Après une mauvaise semaine dernière, Lowes ne s’attendait pas à faire ce saut aujourd’hui. “La pole qui me convient le mieux. Ce circuit a toujours été difficile pour moi… J’ai du mal à tracer et à quitter le virage après avoir relâché le frein. Malgré tout, aujourd’hui j’avais l’air bien, nous avons réalisé un bon tour et nous amélioré par rapport au week-end dernier Nous sommes bons après FP3 et QP, donc nous sortons avec tout demain & rdquor;, conclut le Britannique convaincu, qui ne pouvait être que quatorzième au GP de Styrie.

Raúl Fernández de Madrid a connu des problèmes en début de séance, mais il a tout mis en œuvre dans le deuxième set pour réduire son temps de plusieurs dixièmes. “Cela a été incroyable. Nous avons très bien travaillé ce week-end. La semaine dernière a été la plus difficile pour moi de toute la saison… mais nous savons que nous sommes très forts dans celle-ci. Merci à mon équipe de m’avoir apporté un vélo et pour me donner le soutien dont j’avais besoin pour avoir ce plus “a déclaré Raúl après être revenu de quelques semaines intenses. “On se sent bien avec le doux et le dur, donc le reste importe peu. Demain je veux profiter comme un petit garçon & rdquor ;, a commenté le Madrilène, qui tentera de couper des points au leader et coéquipier Rmy Gardner

Le japonais Ai Ogura est revenu pour laisser des sensations très agréables sur le circuit du Red Bull Ring. “Je suis très content malgré la Qualy comme je m’y attendais au départ. Nous devons être capables de bien travailler demain et sans erreurs. La semaine dernière j’ai déjà fait la première rangée, alors j’espère que demain viendra” dit le disciple d’Aoyama.