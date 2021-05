C’est le premier appareil à exécuter le mystérieux remplacement Android de Google – .

Nous suivons le mystérieux système d’exploitation Fuchsia de Google depuis plusieurs années, en attendant que le géant du logiciel dévoile enfin le système d’exploitation qui devrait remplacer Android un jour. Google a finalement reconnu publiquement Fuchsia en 2019, affirmant que le système d’exploitation ne ciblait pas uniquement les téléphones et les PC, mais également d’autres appareils intelligents. C’était une indication que nous pourrions voir Fuchsia en premier sur des gadgets non Android, comme les produits pour la maison intelligente de Google. Depuis lors, le nombre de rumeurs sur Fuchsia s’est intensifié avec diverses fuites suggérant que Google pourrait bientôt déployer Fuchsia dans la nature. Le rapport le plus récent indique que Samsung est susceptible de prendre en charge les appareils Fuchsia, et nous avons émis l’hypothèse que I / O 2021 pourrait apporter des nouvelles sur Fuchsia.

Google a dévoilé plusieurs nouvelles initiatives logicielles lors du salon, y compris une refonte importante d’Android 12 qui correspond bien aux rumeurs de Fuchsia. Mais il n’y avait pas de segment officiel Fuchsia au salon pour annoncer le déploiement public de Fuchsia. Pourtant, Google déploie déjà le nouveau système d’exploitation sur le premier appareil qui le prendra en charge. Sans surprise, Fuchsia ne vient pas d’abord sur un téléphone Pixel, mais sur un gadget de maison intelligente.

Pour récapituler rapidement les rumeurs précédentes sur Fuchsia, nous vous rappellerons que Fuchsia est un système d’exploitation construit à partir de zéro plutôt que sur Linux. Le système d’exploitation devrait fonctionner sur toutes sortes d’appareils, prenant en charge une interface utilisateur qui s’ajusterait à divers facteurs de forme – c’est quelque chose sur lequel Google travaille également pour Google avec le nouveau matériel que vous concevez d’Android 12. Fuchsia prendrait en charge toutes les applications Android existantes, donc le passage d’Android à Fuchsia devrait être transparent chaque fois que Google décide de déplacer les pixels et autres appareils pris en charge vers le nouveau système d’exploitation. Google a également créé Flutter, un nouveau kit de développement logiciel qui permet aux développeurs de coder une application une fois, puis de la publier sur iPhone, Android – et, oui, Fuchsia – à la fois.

Des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité améliorées et des mises à jour rapides du système d’exploitation de type iOS sont également dans les cartes pour Fuchsia, ce qui le rend si attrayant en premier lieu. L’incapacité de Google à contrôler les mises à jour logicielles sur Android a été un inconvénient majeur par rapport à iOS.

Mais Google ralentira les choses. Avant de voir Fuchsia sur des pixels, des téléphones Android, des tablettes, des Chromebooks et d’autres appareils, Google le testera sur les gadgets Nest. Le premier haut-parleur intelligent à utiliser Fuchsia est un écran intelligent, le Nest Hub de première génération sorti en 2018.

La société a confirmé à 9to5Google que la mise à jour Fuchsia avait commencé à être déployée. Fuchsia ne remplacera aucune des fonctionnalités de Nest Hub, et les propriétaires ne sauront même pas que l’écran intelligent exécutera Fuchsia OS au lieu du système d’exploitation Cast basé sur Linux. Les propriétaires de Nest Hub participant au programme Preview seront les premiers à recevoir la mise à jour Fuchsia.

Ce lancement progressif permettra à Google de voir comment Fuchsia se comporte sur les appareils commerciaux à mesure que le développement se poursuit. On ne sait pas quand Fuchsia remplacera Android, mais la mise à niveau du Nest Hub vers le tout nouveau système d’exploitation de Google taquine la façon dont les téléphones Pixel pourraient être portés sur Fuchsia. La mise à niveau peut être tout aussi transparente et la plupart des utilisateurs ne sauront même pas que cela s’est produit.

