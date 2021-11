C’est le premier parc public imprimé en 3D | La vie

Après avoir révolutionné l’environnement domestique et commercial, les imprimantes 3D veulent aussi prendre pied dans le bâtiment public.

Pour les fabricants de robots, serveurs, maçons et autres travailleurs du secteur secondaire, en plus d’être très peu nombreux, reçoivent des salaires de footballeurs, c’est pourquoi les robots contribuent à réduire les coûts très élevés de la main-d’œuvre.

Nous ne sommes pas un site Web sur l’économie du travail, nous mettrons donc de côté ces excuses discutables pour nous concentrer sur la technologie appliquée de ces robots. Par exemple, le premier parc public imprimé en 3D.

Occupe 5 523 mètres carrés et il est situé à Shenzhen, en Chine. Sculptures, bancs, allées, parterres de fleurs, bordures… Plus de 2000 pièces imprimées à l’aide d’une imprimante 3D :

L’utilisation de maçons est ainsi évitée, et il ne faut que des opérateurs qui transportent et placent les pièces dans le parc public.

L’imprimante 3D a été développée par la société chinoise Advanced Intelligent Construction Technology (AICT), qui souhaite introduire cette technologie aux États-Unis.

Le plus remarquable est qu’il utilise un système d’impression à 6 axes, au lieu des 3 habituels, avec lesquels des formes plus variées et plus précises sont obtenues dans les objets imprimés.

Utilisation un ciment spécial à base de sable qui est du vrai ciment, mais avec une texture plus fine qui permet de le modeler à la forme que vous souhaitez, à l’aide de l’imprimante 3D.

Comme expliqué par AICT dans le communiqué de presse, les 2 000 pièces qu’ils ont créées pour décorer ce parc public de plus de 5 500 mètres carrés, ils ont été imprimés en deux mois et demi, une fraction du temps qui aurait été nécessaire avec des maçons et du ciment conventionnel.

En outre, le coût est réduit de 30%. Moins de temps de construction et moins de coûts sont des données très intéressantes pour les municipalités et les gouvernements publics, qui sont toujours à court de budgets.

L’AICT veille également à ce que cette méthode de construction est moins polluante Parce que le ciment qu’elle utilise est plus respectueux de l’environnement, et que l’imprimante 3D industrielle est électrique, il n’y a donc pas de bétonnières, excavatrices et autres machines à carburant à polluer.

Il semble clair que la construction à l’aide d’imprimantes 3D est là pour rester. Il est sans aucun doute moins cher, plus rapide et offre des possibilités qui ne sont pas disponibles avec les méthodes traditionnelles.