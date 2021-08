C’est le premier robot en forme de poisson capable de nager rapidement et efficacement | La technologie

Les chercheurs semblent avoir trouvé la clé pour fabriquer des robots aquatiques efficaces qui nagent comme de vrais poissons.

Pendant toutes ces années, nous avons couvert une multitude d’actualités liées aux robots, aux robots d’exploration, aux robots de sauvetage, à ceux que la NASA utilise dans ses excursions spatiales et même aux robots mous, mais nous avons très peu couvert les robots aquatiques, car ils sont très difficiles à fabriquer et à montrer une certaine efficacité.

Et c’est que les ingénieurs copient de plus en plus la structure physique des poissons pour la conception de robots sous-marins, de même que les chercheurs du École d’ingénierie et de sciences appliquées de l’Université de Virginie qui ont découvert le moyen le plus efficace d’ajuster la rigidité de la queue de ces robots, afin qu’ils ressemblent à de vrais poissons.

Et c’est que les poissons ont une efficacité de nage élevée dans une large gamme de vitesses, et pour cela ils profitent de la flexibilité en utilisant leurs muscles pour moduler la rigidité de leur queue. Alors pour concevoir un robot nageur, une queue modulaire et flexible capable de propulser le robot dans l’eau doit être prise en compte lors de la fabrication.

Mais il est très difficile de mesurer la rigidité d’un poisson nageur, alors cette équipe de chercheurs a résolu le mystère en combinant la dynamique des fluides et la biomécanique pour former un modèle théorique de comment et pourquoi la rigidité de la queue doit être ajustée.

Comme ils le commentent, le modèle a révélé que la rigidité devrait augmenter avec la vitesse de nage au carré. Pour tester cette théorie, ils ont construit un robot semblable à un poisson basé sur le modèle de rigidité de la queue en utilisant un tendon artificiel programmable pour ajuster sa propre rigidité tout en nageant dans un canal d’eau.

Dans les résultats, le robot sous-marin était capable de nager dans une plage de vitesse plus large tout en utilisant près de la moitié de l’énergie que le même robot avec une queue à rigidité fixe.

Ce premier prototype a été conçu comme s’il s’agissait d’un thon, mais maintenant ils veulent aller plus loin et concevoir des queues flexibles pour d’autres robots plus gros. « Chaque animal aquatique que nous avons vu nous a donné de nouvelles idées sur la façon de construire de meilleurs robots nageurs. Et il y a beaucoup plus de poissons dans la mer », dit-il. Dan Quinn, professeur adjoint à l’Université de Virginie.