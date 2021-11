C’est le prix économique du gagnant

10/11/2021 à 18:34 CET

Paula Badosa et Garbiñe Muguruza commenceront leur voyage lors de la finale WTA 2021 le 10 novembre, le tournoi qui récompense les meilleurs joueurs de tennis de l’année. Badosa s’est qualifié pour le tournoi des enseignants en étant sacré champion de la Indian Wells Masters 1000 et grimpe à la dixième position du classement. Garbiñe avait déjà sa participation assurée, avec une cinquième place sur le circuit WTA. Alors que l’Espagnol-Vénézuélien partira dans le groupe B, l’Espagnol né à New York concourra dans le groupe A.

Combien d’argent le vainqueur de la finale WTA 2021 gagne-t-il ?

Le tournoi des enseignants a récupéré les incitations économiques de l’ère pré-Covid-19. Rien que pour participer, les joueurs de tennis entreront un montant fixe de 331 500 euros. A cela il faudrait ajouter 262 600 euros de variables, ce qui ajoute plus de 1,1 million d’euros pour le leader du groupe qui a remporté les trois matches. En cas d’aller en demi-finale avec deux victoires et une défaite, ils empocheraient environ 850 000 euros.

Le vainqueur du tournoi recevra d’autres 2,9 millions pour avoir remporté la finale, qui s’ajoutent aux 1,1 million pour être invaincu en demi-finale et le prix pour atteindre la finale dépassera le chiffre astronomique de 4 millions d’euros.