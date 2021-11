C’est le prix le plus bas que vous paierez pour un NAS Synology pendant le Cyber ​​Monday

Les meilleures offres de NAS Cyber ​​Monday sont maintenant en ligne, et bien que vous trouviez quelques boîtiers fabriqués par QNAP et TerraMaster, les modèles Synology sont tous épuisés. Heureusement, une nouvelle offre qui vient d’être mise en ligne prévoit une remise alléchante de 100 $ pour le DiskStation DS420+.

Le DiskStation DS420+ est une version à 4 baies du magnifique DS220+, et il est livré avec les mêmes fonctionnalités matérielles. Vous pouvez donc l’utiliser pour le streaming Plex 4K et la sauvegarde de vos photos et vidéos, et parce que vous disposez de deux disques supplémentaires, il peut contenir jusqu’à 64 To de stockage.

Le DS420+ coûte 500 $ et pour le Cyber ​​Monday, il est maintenant disponible pour 400 $. L’accord n’est valable que chez B&H, et étant donné la vitesse à laquelle les boîtiers Synology se sont vendus au cours des trois derniers jours, je ne vois pas cette liste particulière rester longtemps.

Donc, si vous avez manqué de mettre la main sur le DS220+ ou le DS920+, il y a maintenant une autre chance de vous procurer l’un des meilleurs NAS pour un usage domestique.

Synology DiskStation DS420+



Avec quatre baies de lecteur et un matériel interne robuste, le DS420+ est un excellent choix si vous êtes à la recherche d’un serveur domestique pour stocker vos données et créer une médiathèque Plex. Il est livré avec 2 Go de RAM prêts à l’emploi, possède toutes les fonctionnalités logicielles dont vous avez besoin et constitue une offre à ne pas manquer pour Cyber ​​Monday.

400 $ chez B&H

L’ensemble de fonctionnalités logicielles est ce qui différencie les serveurs de Synology de ses concurrents, et le DS420+ vous donne une liste exhaustive d’utilitaires pour tout, du streaming multimédia aux cas d’utilisation liés au bureau. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit d’une offre à durée limitée qui ne durera pas longtemps, donc si vous êtes intéressé par un nouveau boîtier NAS, il est maintenant temps d’acheter le DS420+ pour 400 $.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.