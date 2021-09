C’est le prix réel au kilomètre parcouru en voiture électrique | Moteur

Combien ça coûte vraiment de parcourir un km avec une voiture électrique ? C’est l’une des questions que de nombreux utilisateurs se posent le plus. Nous y répondrons pour vous.

Petit à petit, la voiture électrique accapare un pourcentage plus élevé des ventes de véhicules chaque mois, même si c’est encore une part infime par rapport aux voitures conventionnelles. Pourtant, de nombreux acheteurs potentiels de voitures zéro émission se posent la même question : une voiture électrique en vaut-elle vraiment la peine ?

Autrefois, il fallait prendre la calculatrice pour décider ce qui était mieux, si une voiture à essence ou diesel. L’opération était simple, il suffisait de voir le kilométrage annuel prévu, comparer le prix des deux modèles et tirer des conclusions. Désormais, il est possible de choisir parmi des options plus mécaniques, telles que des moteurs électriques.

Mais le fonctionnement n’a pas beaucoup changé. Des facteurs tels que la prix du véhicule, coût de l’énergie (électricité et carburant), autonomie, ravitaillement (et bornes de recharge), maintenance…

Cela coûte un Km en euros avec une voiture électrique

Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur le coût réel de parcourir un kilomètre avec une voiture électrique. Il faut commencer par dire qu’un le moteur électrique est beaucoup plus efficace, d’un point de vue énergétique, que les moteurs à combustion, qu’ils soient diesel ou essence.

Par exemple, parcourir 100 km avec une voiture électrique, a un coût approximatif d’environ 13 kWh, bien que ce chiffre puisse varier, selon le type de véhicule.

En revanche, une voiture à essence qui certifie une consommation d’environ 5 l/100 km, j’en aurais besoin 45 kWh pour parcourir 100 km. A cela il faut ajouter que le prix de l’électricité dans la partie vallée ne dépasse pas 0,10 euro, alors que le prix moyen de l’essence se situe autour de 1 415 euros.

Cela signifie que parcourir 100 kilomètres avec une voiture électrique ça coûte environ 1,30 eurotandis que, dans une voiture à essence, cela coûterait environ 7 euros.

En résumé : parcourir un km avec une voiture électrique coûte un peu plus que un centime et avec une voiture à essence certains 7 centimes.

Renault Zoé contre Renault Clio

Prenons un exemple avec deux modèles réels. D’une part, une Renault Zoe, l’une des voitures électriques les plus vendues du marché, équipée d’un moteur de 109 ch et d’une consommation homologuée de 17,7 kWh/100 km, selon le protocole WLTP. De l’autre, l’actuelle Renault Clio, avec un trois cylindres essence 0.9 de 90 ch et une consommation homologuée de 5,2 l/100 km, de même, suivant le cycle WLTP.

Dans ce cas, parcourir 100 km avec la Zoé coûterait 1,77 euro. En revanche, parcourir la même distance avec la Clio essence coûterait 7,35 euros. Pourtant, parcourir un Km avec la Zoé, ça coûterait presque 2 centimes, alors qu’avec la Clio essence cela coûterait plus de 7 centimes.

Comme on peut le voir, la différence est remarquable. Cependant, pour savoir quel modèle sera le plus rentable à long terme, vous devez prendre en compte des aspects tels que le kilométrage annuel, l’autonomie ou le prix des deux. Mais habituellement, une voiture électrique devient rentable au bout de six ou huit ans soit environ 20 000 km par an.

Cet article a été publié dans Autobild par lvaro Escobar.