C’est le prochain produit phare de 2022 que nos lecteurs attendent le plus avec impatience

La prochaine génération de smartphones phares est déjà à nos portes grâce à l’introduction de téléphones comme le Xiaomi 12 exécutant le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg alors que nous nous dirigeons vers 2022, avec de nombreux autres smartphones à annoncer. C’est pourquoi nous avons demandé quels téléphones nos lecteurs attendaient le plus avec impatience au cours du premier semestre de l’année, car la plupart des produits phares seraient lancés au moins au premier trimestre 2022.

Sans surprise, environ 50% des votes ont indiqué que la série Galaxy S22 était celle à rechercher. Ce n’est pas trop surprenant étant donné les changements que Samsung devrait apporter avec ses prochains smartphones. Pour commencer, le Galaxy S22 standard devrait recevoir un dos en verre au lieu de plastique pour une construction plus premium. Cependant, Samsung est également en train de fusionner complètement le Galaxy Note dans la série Galaxy S avec le prochain Galaxy S22 Ultra.

Contrairement au Galaxy S21 Ultra, ce téléphone comportera probablement un emplacement S Pen au lieu de forcer les acheteurs à acheter un stylo et un étui séparés pour le tenir. Avec un design mis à jour et de nouvelles couleurs, le Galaxy S22 peut être le produit phare à battre pour l’année.

Un commentateur, bigsmoke79, semblait parler pour beaucoup lorsqu’ils disent que c’est le Galaxy S21 Ultra qu’ils attendent le plus.

S22 Ultra pour moi. J’ai un S21 Ultra parfaitement bon, mais l’attrait du retour de la note dans tout sauf le nom avec le stylet intégré et la conception plus carrée, etc. sera trop difficile à résister. J’ai toujours été un fan de notes, j’en possédais tous les autres disponibles au Royaume-Uni, même le 7 ou celui qui a pris feu ! et n’ai mis à niveau mon Note 20 Ultra que parce que je savais qu’aucune note n’allait arriver et que l’accord d’échange était tout simplement trop bon.

Il ne fait aucun doute que le Galaxy S22 Ultra pourrait finir par être l’un des meilleurs téléphones Android de 2022. Et avec Samsung tuant efficacement la gamme Note, il sera intéressant de voir comment il évoluera avec le S22 Ultra et au-delà pour attirer fans de la série Note. Cependant, c’est déjà un bon signe pour les efforts de Samsung visant à consolider sa gamme, en particulier au milieu de la pénurie actuelle de puces.

