C’est le produit le plus innovant de l’année, il est de Lidl et vous ne saviez probablement même pas qu’il existait | Vie

Innover dans un secteur comme l’alimentation peut être très compliqué, mais il semble que Lidl y soit parvenu avec un produit inattendu.

Sur une base annuelle, le Rapport radar sur l’innovation par Kantar et Promarca. Il indique quelles ont été les activités les plus innovantes sur le marché de la consommation de masse de l’année précédente et hier, celle de 2020 a été présentée. Comme premier gros titre, on peut dire que cette fois c’est Lidl qui a réussi avec un produit laitier.

Parmi les dix produits phares de cette année sont de tous types et en général, ils peuvent tous être achetés dans les supermarchés sans problèmes majeurs. Il existe de grandes marques internationales comme Nestlé ou L’Oréal pour d’autres moins connues, et de l’alimentation à certaines des plus recherchées de l’année dernière, comme celles qui font référence à l’hygiène.

Dans tous les cas, il a été décidé que le produit phare de 2020 est le fromage frais avec protéine supplémentaire Skyr de Milbona vendu par Lidl. Ce fromage est arrivé à la chaîne de supermarchés en septembre de l’année dernière sans grande répercussion, mais il semble avoir convaincu tout le monde.

Le fromage Milbona est préparé pour être tartiné et Il est vendu dans un contenant de 200 grammes pour seulement 0,99 euros. Parmi ses avantages, il y a sa haute teneur en protéines et le fait qu’il est fabriqué à partir de lait fermenté. Un produit sain qui il convient également aux lacto-végétariens. Personne n’a dit que l’innovation ne devrait être accessible qu’à quelques-uns.

Comme indiqué dans infoRETAIL, ce fromage de Lidl il a été suivi du curry de nouilles fusian yakisoba de Nestlé sans huile de palme, Cola Cao Café Mocca d’Idilia, Le nougat au caramel et aux amandes de yogourt ethnique Oikos de Danone, les céréales sans sucre au chocolat de Nestlé et bien d’autres produits. Une gamme variée dans laquelle vous pourrez également trouver plus tard des bières Heineken ou des lingettes pour les mains Optimar Care.

Bref, la nourriture et les produits utiles ont été imposés pour une autre année dans le classement préparé par Kantar. Si vous n’avez essayé aucun des produits mentionnés, le moment est peut-être venu Si vous le faites, ils vous surprendront sûrement.