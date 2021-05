C’est le programme avec lequel l’Australie veut enseigner la cybersécurité dans toutes ses écoles et instituts | Vie

L’Australie souhaite mettre en œuvre des matières obligatoires de cybersécurité dans l’enseignement primaire et secondaire.

Les enfants d’aujourd’hui sont élevés avec les dernières technologies dans leurs bras, avec un téléphone portable dès le plus jeune âge et même des tablettes, et avec un accès Internet à un âge prématuré, et bien que les parents devraient toujours superviser l’accès à la technologie dès le plus petit, parfois en raison de la confusion. ou pour d’autres raisons, ce n’est pas possible.

Et c’est que malgré le fait que les enfants d’aujourd’hui soient déjà des natifs du numérique, cela ne signifie pas qu’ils savent bien fonctionner sur Internet où ils pourraient avoir des conversations avec des inconnus, s’inscrire sur des sites qui peuvent mettre en danger leurs données ou visiter des pages Web dangereuses. et non recommandé pour leur âge.

C’est pourquoi l’Australie veut combler le fossé énorme dans l’éducation à la cybersécurité et dans son nouveau projet de refondre son programme ils veulent inclure plusieurs sujets sur cette question dans l’enseignement primaire et secondaire.

Le pays est actuellement en train de revoir son programme national et dans sa dernière version, il a inclus une section promettant d’enseigner aux garçons et aux filles âgés de 5 à 16 ans une grande variété de sujets liés à la cybersécurité, mais aussi les données et la confidentialité en ligne, TheRegister progresse.

Dans le programme, il est détaillé qu’à partir de l’âge de cinq ans dans les écoles publiques, les garçons et les filles apprendront à ne pas partager d’informations telles que la date de naissance ou les noms complets sur le Web, et qu’ils devraient toujours consulter leurs parents ou tuteurs avant saisir des informations personnelles sur Internet.

Toujours dans l’enseignement primaire, les plus petits apprendraient à utiliser correctement les noms d’utilisateur et les mots de passe pour les services, et on leur montrerait également les dangers de cliquer sur des liens.

Déjà dans l’enseignement secondaire, ils recevraient des leçons beaucoup plus sérieuses sur l’utilisation des données et la confidentialité dans le réseau, et ils apprendraient également comment identifier les données personnelles qui peuvent être stockées par les services en ligne et que cela peut révéler votre emplacement ou votre identité.

Les enseignants apprendraient également aux enfants à s’inscrire correctement aux jeux en ligne, afin de ne pas mettre en danger leurs données personnelles ou la carte bancaire de leurs parents, si ces services l’exigent.

S’il n’est pas certain que tous ces sujets de cybersécurité pour l’enseignement primaire et secondaire atteignent l’Australie, il est clair qu’il s’agit d’une première étape pour combler cette lacune dans l’écosystème numérique qui existe dans la plupart des programmes nationaux.