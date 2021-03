C’est le projet avec lequel Rafael Amaya revient au spectacle

Le «Tour los compadres» marquera le retour d’Amaya à la vie publique après avoir passé plus de deux ans loin des projecteurs après avoir séjourné dans la clinique de rééducation de l’ancien boxeur Julio Cesar Chávez.

Roberto Tapia et Rafael Amaya

« J’ai perdu ma paix intérieure, l’amour que j’avais pour ma famille, pour mon travail. Petit à petit, je me plongeais dans la boue sombre de l’alcool et de la drogue, vivant tous les excès possibles qui ont été et ont été », a-t-il déclaré. il y a quelques mois dans une interview avec le magazine People en Español.

Dans ce même discours, Rafael Amaya a reconnu le soutien qu’il a reçu du chanteur de musique régionale mexicaine Roberto Tapia. Ce dernier a raconté dans l’interview: «J’étais dans mon bureau et soudain j’ai reçu un appel […] Il m’a dit: « Compadre, j’ai besoin d’aide, je ne peux plus. »