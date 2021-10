C’est le radar le plus efficace pour la DGT et ils prévoient d’en remplir les routes | Moteur

Ce sont les radars que la DGT compte installer sur nos routes dans les années à venir, et nous vous expliquerons exactement comment ils fonctionnent.

Le long de nos routes, il y a des centaines de radars de différents types qui, en général, essaient d’empêcher de nombreuses voitures de dépasser les différentes limites de vitesse, mais la Direction générale de la circulation a un type de radar préféré et ils augmenteront leur présence au cours des prochaines mois : section radars.

Peut-être en savez-vous beaucoup sur les radars fixes et même les radars mobiles, mais peut-être en savez-vous moins sur les radars dits de section, des radars qui, selon Père Navarro, directeur de la DGT, souhaitent accroître leur présence dans les prochains mois.

Dans une interview avec Autopista, il a souligné que par rapport à d’autres pays européens comme la France, l’Espagne a beaucoup moins de radars installés. Plus précisément, il évoque le fait qu’en Espagne il y a 1 300 radars par rapport à notre pays voisin « où il y a environ 4 000 radars en fonctionnement ».

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré la sensation désagréable d’une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

Comme confirmé, dans les prochains mois installera au moins 45 nouveaux radars de section sur nos routes ils sont capables de mesurer la vitesse moyenne entre deux points.

Et c’est que ces radars de section sont chargés de contrôler la vitesse moyenne à laquelle un véhicule a circulé entre deux points précis. L’un de ces radars est placé au début d’une section et l’autre à la fin de la même section, tous deux synchronisés par fibre optique et par satellite.

Ainsi, lorsqu’un véhicule commence cette section, les caméras enregistrent son entrée et sa sortie, calculant plus tard une moyenne de ce qu’il a fallu pour parcourir cette distance et pour savoir si à un moment donné vous avez pu dépasser la limitation de vitesse.

Dans tous les cas, ces radars de tronçon peuvent également être purement informatifs et statistiques et ne collecter que des informations sur les temps de parcours, ou analyser la vitesse moyenne de l’ensemble des véhicules qui traversent ledit tronçon.