C’est le régime DASH, qui fait baisser la tension artérielle sans médicament | La vie

Si vous avez un peu d’hypertension artérielle, de nombreux médecins recommandent de passer à un régime DASH pour la réduire sans avoir besoin de médicaments.

Aujourd’hui, la pression artérielle est facilement contrôlée avec des médicaments. Mais ils ont tendance à avoir des effets secondaires, et ils perdent en efficacité à long terme. C’est pourquoi les médecins cherchent façons d’abaisser la tension artérielle sans médicament.

Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association, menée sur 14 923 participants, testée pendant 12 semaines différentes méthodes naturelles pour abaisser la tension artérielle.

L’étude a conclu que le régime DASH a offert les meilleurs résultats, étant celui qui a le plus abaissé la tension artérielle, en moyenne, parmi tous les participants.

Parmi la vingtaine de méthodes et techniques étudiées, il y en avait d’autres qui ils ont également réussi à abaisser la tension artérielle naturellement, bien que dans une moindre mesure que le régime DASH.

Ces autres méthodes, qui peuvent également être pratiquées en parallèle du régime, sont les suivantes :

Exercices d’aérobie Entraînement isométrique (comme les planches et les squats) Régime hypocalorique Faible teneur en sodium et teneur élevée en sel de potassium Restriction en sel Contrôle de la respiration Méditation

Il est important de préciser que bien que toutes ces méthodes régulent la pression artérielle, cela ne signifie pas qu’il suffit d’être en bonne santé.

Consultez toujours un médecin et c’est lui qui devrait décider s’il faut ou non prendre des médicaments, peu importe si un régime alimentaire ou d’autres méthodes peuvent être utilisés pour aider.

Et qu’est-ce que le régime Dash ?

Ce n’est pas un mantra marketing ou une marque de commerce. TIRET ça veut dire Approches diététiques pour stopper l’hypertension, Et c’est un régime médical créé dans le seul but d’abaisser la tension artérielle naturellement, sans médicament.

Les bases de le régime DASH ceux-ci sont:

Mangez des aliments pauvres en sodium Mangez des aliments riches en potassium, magnésium et calcium, qui éliminent le sodium, ouvrent les artères et les renforcent Éliminez les aliments hautement transformés Prenez 8 à 10 fruits par jour Prenez 2 ou 3 plats faibles en gras par jour

Parmi les aliments recommandés par le régime DASH figurent produits laitiers faibles en gras, haricots, fruits, légumes, noix, graines et légumineuses.

Le site VerywellFit recommande ces recettes simples :

Un bol de yaourt nature aux fruits Omelette aux légumes avec deux œufs avec épinards, oignons, poivrons ou tout autre légume que vous aimez Salade verte ou une tasse de légumes cuits avec une protéine maigre Pomme de terre farcie au four avec des restes de poulet, du brocoli et une cuillère à soupe de fromage ou haricots noirs et salsa

Comme on le voit ce sont des recettes simples et savoureuses, auquel il ne faut pas grand-chose pour s’y habituer.

Si vous voulez garder la tension artérielle à distance, ils valent la peine d’être intégrés à votre alimentation.