C’est le régime extravagant de Conor McGregor pour son retour sur le ring

C’est l’un des matchs les plus attendus de l’année, qui a déjà été englouti par une énorme anticipation. Conor McGregor reviendra dans l’octogone de l’UFC le 23 janvier, lorsqu’il affrontera Dustin Portier pour la deuxième fois de sa carrière.

Cependant, les choses ont beaucoup changé dans les habitudes alimentaires et d’entraînement des ‘Le fameux‘, qui entre dans ce combat dans la meilleure forme physique de sa vie.

Son plan de travail comprend sept jours d’entraînement par semaine, ainsi qu’un régime alimentaire très rigoureux. Chaque détail compte pour réapparaître dans la meilleure forme possible.

Par exemple, les aliments que vous mangez McGregor Ils sont contrôlés au millimètre près : tous sont classés en protéines, lipides et glucides.

Les aliments qui composent le régime alimentaire de « The Notorious » vont du poulet au poisson, en particulier le saumon, en passant par le bœuf et les œufs. De plus, les épices telles que le basilic et l’origan abondent. Son alimentation consiste en jusqu’à six repas par jour avec l’idée de développer ses muscles et d’éviter la graisse.



Tel que rapporté par divers médias américains, un exemple de régime quotidien serait le suivant :

Petit déjeuner : céréales avec œufs et légumes sautés.

Apéritif du matin : fruits et salade au miel bio.

Déjeuner : poitrine de poulet avec riz et asperges.

Snack : smoothie à la vanille avec beurre de noix.

Dîner : ragoût d’agneau irlandais avec pommes de terre.

Recena : milk-shake au chocolat au thé bio.

