C’est le retour de l’héritage de Sepp Blatter

Plus tôt cette semaine, le président de la FIFA Gianni Infantino faisait plus de bruit. Cette fois, il n’était pas axé sur la Coupe du monde biennale. Au lieu de cela, il a annoncé son dernier rêve : Israël co-organiser la Coupe du monde avec ses voisins arabes, dont la Palestine.

Un tel événement serait poignant. Est-ce réaliste ? Loin de là. Ce que la déclaration montre, c’est à quel point Infantino est prêt à rêver en tant que président de la FIFA. D’un autre côté, cela suggère que son esprit est possédé par une reconnaissance involontaire de jusqu’où le football peut être poussé en tant que modérateur entre les gens.

Par conséquent, c’est un grand rêveur qui ne voit pas les limites du football. De par son parcours, il suit le même chemin que son prédécesseur, Sepp Blatter.

Gianni Infantino : Le retour de l’héritage de Sepp Blatter

La poursuite ratée de Blatter pour la paix

Sepp Blatter a déjà eu un rêve comme Infantino le fait maintenant. L’ancien président de la FIFA pensait que la Corée du Nord et la Corée du Sud pouvaient être unies. La solution n’incluait pas l’organisation de réunions pour discuter de questions politiques ou d’un accord de paix officiel.

Loin de là. Le véhicule de la paix allait plutôt passer par une autre voie : le football. Ce n’est pas conventionnel, c’est le moins qu’on puisse dire, mais Blatter a prêché son pouvoir.

« Il ne fait aucun doute que la Corée devrait être prête à organiser une bonne Coupe du monde », a déclaré le ressortissant suisse en 2010. « Le football est plus qu’un jeu, car il a un impact socioculturel et peut donc connecter les gens du monde entier. , «

Ce que Blatter a omis de mentionner à l’époque, c’était l’ampleur du travail. Non seulement le sport devait faire ce qu’il disait, mais il devait aussi briser soixante ans de différences politiques, économiques, sociales et culturelles.

Pour le contexte, les deux régions ont été divisées depuis le début de la guerre de Corée en 1950. Le Nord était soutenu par l’URSS et la Chine, tandis que le Sud était soutenu par les États-Unis avec l’autorisation des Nations Unies.

La division idéologique a englouti le climat d’après-guerre en raison de la guerre froide. La Corée a été le premier pays à voir éclater une guerre par procuration entre l’Est et l’Ouest. Joseph Staline, le dictateur de l’URSS, a manœuvré pour capitaliser sur la victoire de Mao Zedong en Chine. Il considérait la Corée comme un espace pour étendre sa sphère d’influence à la suite de l’effondrement de l’empire japonais. Les États-Unis craignaient que Staline réussisse comme il l’avait fait en Europe de l’Est et en Chine.

Les combats ont pris fin en juillet 1953, cinq mois après la mort de Staline, avec un armistice qui a divisé le Nord et le Sud jusqu’à ce jour. Un accord de paix n’a jamais été conclu, ce qui a entraîné la guerre dans un conflit gelé.

C’est sur cette toile de fond que Blatter a cru pouvoir unir les deux pays à travers une Coupe du monde. Sans surprise, son rêve n’était que cela : un rêve. Il a rapidement péri et la Coupe du monde 2022 s’est plutôt déroulée au Qatar.

Trois ans plus tard, Blatter se considérait à nouveau comme un médiateur de la paix. Il pensait qu’une poignée de main pour la paix commencerait le processus de paix entre Israël et la Palestine. Après un seul événement connu, l’idée a disparu.

Avant la fin de son temps, Blatter voulait désespérément un prix Nobel de la paix pour son travail et sa vision. Ce serait un cadeau pour le monde du football et la dernière pièce de son héritage. Alternativement, le football a éliminé Blatter et il s’est évanoui dans l’ombre. Seulement pour Gianni Infantino de ressusciter son héritage.

« Le football peut apporter la paix »

« Vous devez avoir une vision, des rêves et des ambitions », a déclaré le président de la FIFA lors d’un discours prononcé lors de la dixième conférence annuelle du Jerusalem Post.

« Ces derniers mois, j’étais à Dubaï où l’Association de football des Émirats arabes unis et l’Association de football d’Israël ont signé un accord historique. Je pense que la co-organisation est l’avenir, alors pourquoi ne pas en rêver et y penser, que ce soit au niveau des jeunes ou des seniors, hommes ou femmes, car la Coupe du Monde de la FIFA a cette magie unique de rassembler et d’unir les gens.

Ce n’était pas le seul discours prononcé par Infantino lors de sa visite de deux jours à Israël. À une autre occasion, Infantino a parlé à l’événement du Centre Friedman pour la paix par la force au « Musée de la tolérance » à Jérusalem.

Le président de la FIFA a déclaré à son auditoire qu’il avait entendu des Juifs et des Arabes jouer ensemble en Israël et que la Palestine devrait faire partie de la coalition de la paix.

« En matière de paix, la Palestine devrait également en faire partie. S’il y a un lien avec la Palestine à travers le football, peut-être que cela nous aidera tous, et plus tard aussi les politiciens, à rendre cette région et ce monde meilleurs.

« Nous organisons la Coupe du monde dans des pays comme le Qatar pour connecter le monde et connaître d’autres cultures, et nous aimerions que cela se produise également en Israël, pourquoi pas ? Mon rêve est de faire un événement régional entre vous et vos voisins. Dans le football, il faut travailler pour son avenir.

« Pourquoi ne pas rêver d’une Coupe du monde en Israël et ses voisins ? Suite aux accords d’Abraham, pourquoi ne pas le faire ici aussi en collaboration avec les voisins du Moyen-Orient et les Palestiniens ?

Pour Infantino, ces commentaires ont montré ses nobles objectifs en tant qu’administrateur de football. Ce n’était pas assez bon pour corriger les torts des problèmes actuels. Le football doit s’étendre au-delà de ses frontières et être utilisé comme un mécanisme de paix. Et ce n’était pas la première fois qu’il expulsait de telles croyances.

Le président de la FIFA les a publiquement exposés alors qu’il espérait que la Coupe du monde 2022 serait étendue à la région en 2018. Cela comprenait des pays qui étaient politiquement contre le Qatar, comme l’Arabie saoudite. Le blocus du Qatar a été un point épineux pendant quatre ans, mais il a finalement été résolu sans la participation du football en janvier plus tôt cette année.

En plus d’être trop tard pour augmenter la participation au tournoi à l’extérieur de la petite péninsule, rien n’indiquait que le Qatar souhaitait partager son précieux atout avec ses rivaux locaux.

Néanmoins, Infantino a continué à affirmer sa conviction que le football a un rôle dans la négociation de la paix et le développement social. Lors d’une réunion du G20 la même année, il a cité l’Iran acceptant les femmes dans les stades, et l’Inde et les pays africains utilisant des cliniques de football pour améliorer leur attitude envers les femmes comme deux exemples.

« Le football peut nous rassembler et faire du monde un endroit plus prospère, éduqué, égal et, peut-être même, pacifique », a déclaré le président de la FIFA au G20.

Dans cet esprit, une normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, le Maroc et le Soudan est une opportunité claire pour Infantino de raviver son rôle présumé de médiateur de la paix et de développeur de droits.

Mais de telles ambitions ne pèsent pas dans tous les esprits lorsque des divergences historiques existent. Dans ce cas, il y en a un gros. La croyance simpliste d’Infantino avait peu de poids aux yeux de l’Association palestinienne de football (PFA), qui devait rencontrer le président de la FIFA après sa visite à Israël.

Le coût de l’ambition

Le cimetière islamique de Mamilla remonte au XIe siècle et est le plus ancien cimetière musulman de Jérusalem. Cependant, le Friedman Center for Peace through Strength au Museum of Tolerance, lié à l’ancien ambassadeur de Trump, David Friedman, a été construit sur le terrain.

La visite de Gianni Infantino dans la région a été jugée incompréhensible pour la PFA. Ils ont vu Infantino soutenir Isreal politiquement, même s’ils ont fait prendre conscience au président de la FIFA de leurs considérations. À leur avis, il les a ignorés. Ils ont publié une déclaration déclarant qu’ils regrettaient sa décision et ont annulé leur réunion.

Avant il semblait que le voyage du président allait être un succès. La Palestine a compris et accepté qu’il les rencontrerait après Israël pour parler de développement et de cohésion du football. Au lieu de cela, la visite d’Infantino a retiré la possibilité des pistes.

La PFA a considéré l’événement « comme un affront total aux valeurs de tolérance religieuse et de coexistence pacifique, toutes deux approuvées par les statuts de la FIFA ».

Une nouvelle condamnation a suivi, le président de la PFA, Jibril Rajoub, estimant qu’Infantino politisait le football et que sa « participation serait considérée comme une profanation du lieu saint et ne contribuerait pas à rassembler les gens, mais plutôt à les séparer ».

En résumé, la rhétorique d’Infantino et de la FIFA était hypocrite. Ils allaient apparemment à l’encontre de leur engagement en faveur de la coexistence pacifique et des droits de l’homme en raison de leur volonté d’assister à l’événement.

La réaction est sans surprise compte tenu de l’histoire des deux pays. Néanmoins, la réaction furieuse de la Palestine symbolise le coût de l’ambition d’Infantino.

Comme Blatter, le président de la FIFA ne comprend pas l’ampleur de sa vision. Une Coupe du monde ne peut pas résoudre un problème qui remonte à 60 ou 100 ans. Un tournoi n’apporte pas de solution aux différences territoriales, religieuses et politiques enracinées. Ce sont des forces qui vont bien au-delà du domaine du football.

L’idée à un tel suggère seulement qu’il recherche une démagogie politique. Malgré toute l’influence qu’Infantino pense avoir parmi les présidents, les rois et les dirigeants autocratiques, il y en a de bien plus gros en dehors du football et encore plus grands qui utilisent le football pour leur propre influence.

Tout cela laisse Gianni Infantino lavé de grandes idées et de grands rêves et peu de substance pour transformer de tels concepts en réalité ; quelque chose que Blatter a ressenti lorsque le football lui a officiellement fermé les portes il y a six ans.

