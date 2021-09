C’est le rival du MacBook Air : de Microsoft, avec Windows 10 et près de 350 euros de remise | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il y a des décennies, avoir un ordinateur était un luxe, et maintenant nous pouvons acheter des ordinateurs portables que nous pouvons emporter partout et qui vous aident à être beaucoup plus efficace à l’université ou au travail, et si vous recherchez un ordinateur portable à la pointe de la technologie et Parfait pour la productivité et le divertissement, la gamme Surface Laptop de Microsoft est l’une des meilleures options.

Cependant, obtenir un ordinateur portable Surface Laptop n’est pas vraiment bon marché à moins que vous ne trouviez le bon moment pour profiter d’une offre irréfutable, et nous sommes maintenant confrontés à ce moment.

Et est-ce que le tout nouveau et avant-gardiste Microsoft Surface Laptop 3 n’est désormais qu’à 799,99 €, le rival du MacBook Air qui se trouve en ce moment dans une offre scandaleuse sur Amazon.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur i5 ou Ryzen 5, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Ce Microsoft Surface Laptop 3 à 799,99 € bénéficie d’une remise de 349,01 €, c’est-à-dire 30% que vous économisez pour l’acheter maintenant, et il a certainement des unités très limitées. De plus, vous pouvez le commander avec les frais de port offerts pour le recevoir chez vous dans les prochains jours.

Il s’agit d’un ordinateur portable haut de gamme avec un Écran tactile de 13,5 pouces qui vous permettra de brouiller la barrière qui existe entre l’utilisateur et une machine.

C’est à l’intérieur qu’il porte un Processeur Intel Core i5-1035G7, un processeur graphique Intel Graphics, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage de type SSD, ce qui assure une grande vitesse d’écriture et de lecture.

Et comment pourrait-il en être autrement, il inclut Windows 10 évolutif même vers le nouveau Windows 11 lorsqu’il sera disponible à la fin de l’année, vous disposez donc du meilleur système d’exploitation du marché préinstallé.

