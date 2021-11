C’est le salaire d’un juge en Espagne

22/11/2021 à 21:56 CET

Juditte Bertran

Les juges ont un un long chemin pour pouvoir faire de l’exercice. Ainsi, pour exercer les compétences et avoir la responsabilité de prononcer des peines, les postes judiciaires doivent se préparer à l’avance pour pouvoir mener à bien leurs études. Ainsi, la moyenne est en quatre ans et huit mois étude, selon les données du Conseil général de la magistrature et Opositatest.

Ainsi, après l’effort théorique, vient le processus de mise en pratique de au moins quatre mois dicté par la loi, dans lequel ils exercent des fonctions d’assistance et de collaboration avec les chefs des organes.

Mais Les juges espagnols sont les moins payés d’Europe par rapport à l’Allemagne, la France ou l’Italie. En revanche, dans des pays comme la Suisse, le salaire des juges peut même tripler les revenus perçus par les magistrats en Espagne, selon le rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens de la CEPEJ, publié par la Commission européenne.

Combien coûte un juge en Espagne ?

Le salaire des juges en Espagne est composé de deux sections : rémunération de base (salaire et ancienneté) et les compétences (destination et complément spécifique). Ainsi, la rémunération fixée dans les budgets généraux de l’État pour l’année 2021 (page 46) comme salaire de base pour les membres de la carrière judiciaire est de 19 680,36 euros par an en douze mensualités, ce qui signifie 1 640,3 euros par mois. Pour chaque triennat de antiquité, les magistrats chargent 46,74 euros.

De plus, ils ont le droit de recevoir deux versements extraordinaires en juin et décembre. Et le montant de chacun d’eux équivaut au salaire mensuel et à l’ancienneté reconnus, comme indiqué dans la loi 15/2003, du 26 mai, réglementant le régime de rémunération des carrières judiciaires et fiscales.

Les supplément par emplacement peut varier entre 1.982,04 euros par mois -dans des localités telles que Huelva ou Logroño- à 2 452,69 euros par mois -à Madrid ou Barcelone. Mais cela varie aussi en fonction du poste que vous occupez dans la carrière judiciaire.

Les complément spécifique selon la « Responsabilité du poste, de la formation, de la complexité ou des difficultés & rdquor ; il peut aller de 91 euros jusqu’à 1 751,55 euros pour le président du Tribunal national.

Et le complément de chagrin, qui est attribué en fonction des conditions d’exécution des travaux, fait partie des 276,04 euros et les 628.30 euros mensuels en fonction des tâches accomplies par les juges.

Par conséquent, les suppléments peuvent augmenter le salaire des juges jusqu’à 50 000 euros par mois. Par conséquent, selon le poste, l’emplacement, les difficultés et d’autres suppléments, le salaire de base de 1 640,3 euros par mois peut être considérablement augmenté.