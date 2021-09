C’est le secret de TomTom pour deviner l’heure d’arrivée d’un voyage | La technologie

in

Il est très difficile pour les applications cartographiques de donner une heure d’arrivée estimée précise, car cette information dépend d’une multitude de facteurs. TomTom révèle son secret pour bien faire les choses.

L’ETA (Heure d’arrivée estimée) est une donnée très importante pour les applications cartographiques. Ces informations sont très pertinentes aussi bien pour les entreprises que pour les utilisateurs, et concernent notamment les secteurs de la messagerie/colis, de la logistique, du transport ou de la livraison de repas.

Et est-ce une heure d’arrivée estimée incorrecte, même si l’erreur n’est que de quelques minutes, affecte négativement la satisfaction des clients. Comme indiqué par TomTom, une enquête révèle que 14% des utilisateurs ne répètent pas l’achat au cas où la livraison du produit serait retardée.

Les erreurs dans l’heure d’arrivée estimée affectent non seulement la satisfaction du consommateur, mais aussi peut mettre en danger la sécurité des conducteurs. Ils peuvent être contraints d’augmenter la vitesse ou d’effectuer des manœuvres risquées pour respecter les estimations, mettant ainsi leur sécurité en danger.

Bien que l’ETA soit une information très importante, les applications cartographiques ne permettent pas de calculer avec précision l’heure d’arrivée. Cela est dû au fait que de nombreux facteurs l’influencent pour le déterminer qui peut changer en temps réel, comme les accidents qui effondrent soudainement les routes, la vitesse du véhicule de transport ou le style de conduite du conducteur.

Nous présentons une série de conseils pour tirer le meilleur parti de l’application Android Auto lorsque vous utilisez votre appareil mobile dans la voiture.

TomTom connaît la formule parfaite pour donner l’ETA la plus précise possible. Le secret pour fournir l’ETA correct repose sur les trois piliers que nous décrivons ci-dessous.

Le premier pilier est l’analyse du trafic. TomTom combine des données historiques pour découvrir quelles routes sont les plus sujettes aux embouteillages ou aux accidents, avec des informations en temps réel qui sont mises à jour toutes les 30 secondes. Tout fournit à la plate-forme de grandes quantités de données pour prédire avec précision le trafic.

Avoir des informations détaillées sur les routes est le deuxième pilier pour offrir une heure d’arrivée estimée correcte. Plus la plate-forme traite d’informations sur la route (pente, courbure, limitation de vitesse, feux de circulation, nombre de voies, etc.), plus la capacité de prédiction de la durée de l’itinéraire est grande.

Le troisième est l’algorithme de chemin. Pour fournir une heure d’arrivée prévue précise, l’algorithme doit choisir non seulement l’itinéraire le plus rapide ou le plus court, mais également celui avec les meilleures chances d’arriver à l’heure spécifiée. Celui-ci est calculé en fonction de nombreux paramètres, dont le retard dans les courbes, la présence de fortes pentes ou le vent.