C’est le service Amazon que Google ne peut pas égaler et que ses utilisateurs ignorent | La technologie

Amazon Prime est un service bien connu de tous, même si tous ses utilisateurs ne connaissent pas les avantages qu’il offre, certains dépassant Google.

Des millions et des millions d’utilisateurs à travers la planète paient déjà pour Amazon Prime, et volontiers aussi, puisqu’il inclut la livraison gratuite et express dans pratiquement tout le catalogue du magasin, sa principale caractéristique, bien qu’elle ne soit pas la seule.

Il y a une fonctionnalité d’Amazon Prime que presque tous ses utilisateurs ignorent et qui est extrêmement utile : le stockage de photos gratuit sur Amazon Photos, similaire à ce que Google proposait jusqu’à récemment et n’est plus disponible. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire à Prime et d’accéder à leur service Photos.

Il est disponible pour tous vos utilisateurs Prime, un pour chaque compte. Il vous suffit de télécharger l’application sur votre mobile iOS ou Android et d’activer la synchronisation automatique, qui téléchargera automatiquement vos photos sur le cloud pour plus de sécurité.

Amazon propose un mois d’essai de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Aussi Amazon offre 5 Go de stockage de fichiers dans le cloud, un chiffre qui au moins pour l’instant est inférieur à ce que Google propose gratuitement avec Drive.

Ce sont deux des avantages d’Amazon Prime les plus méconnus dans le monde, inclus sans frais supplémentaires même pendant le mois d’essai gratuit, bien que pour les 30 euros que cela coûte, vous puissiez en demander très peu plus.

Un accès complet au catalogue Prime Video est également inclus, l’un des avantages les plus importants, et c’est qu’il y a de plus en plus de séries et de films dont certains sont autoproduits et de très haut niveau.

Le stockage dans Photos était l’une des fonctionnalités qui ont rendu le service Google si attrayant pour les utilisateurs d’Android, même si maintenant qu’il n’est plus disponible, vous devez rechercher des alternatives telles qu’Amazon, bien que vous ayez également la possibilité d’aller à la caisse et payer pour le service Google Premium, bien qu’il ne soit pas illimité.

