C’est le seul endroit au monde où l’alarme iPhone ne fonctionne pas | La technologie

Plus précisément, dans cette partie du monde, ni l’alarme ni les rappels iPhone ne semblent fonctionner.

Parfois, une petite application peut être très importante pour notre quotidien, et si vous avez un iPhone, vous utilisez sûrement à la fois la fonction d’alarme et la fonction de rappels, afin de ne pas s’endormir pour aller travailler ou étudier, ou ne pas oublier celle-là. date si importante pour vous.

Mais bien sûr, si vous vivez dans le Iles des Açores, vous devrez revenir au stylo et papier classique si vous avez un iPhone, car pendant plus d’un mois L’alarme et les rappels intégrés de l’iPhone ne fonctionnent pas.

Ils rapportent depuis iFeed.pt, via 9to5mac, qu’il semble y avoir une erreur générale qui empêche l’alarme intégrée de l’iPhone de fonctionner correctement pour les habitants des îles Açores.

Comme ils commentent, l’application Horloge se bloque directement lorsque vous essayez de régler une alarme tant que l’iPhone est réglé dans le fuseau horaire local. L’application Rappels est également affectée.

Le plus drôle à ce sujet est que bien qu’il s’agisse d’une erreur signalée depuis un mois, elle n’a pas été résolue dans les dernières mises à jour iOS.

Jusqu’à présent, la communauté des utilisateurs des îles Açores conseille de désactiver l’option “définir automatiquement” dans les paramètres de date et d’heure, et plus tard changer le fuseau horaire dans une autre région.

Si vous rencontrez ce problème, vous devez suivre les étapes suivantes:

Allez dans les paramètres de votre iPhone Ensuite, sélectionnez la date et l’heure “général” Maintenant “” Désactivez l’option pour “régler automatiquement” Réglez le fuseau horaire dans “Praia, Cap-Vert”, qui est le même que les îles Açores

Les îles Açores sont un groupe de neuf îles portugaises situées au milieu de l’océan Atlantique à environ 1 400 km à l’ouest de Lisbonne, et où résident près de 250 000 habitants, et sûrement beaucoup d’entre eux avec un iPhone.