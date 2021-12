C’est le smartphone le plus sous-estimé de 2021

Robert Triggs / Autorité Android

De nombreux excellents smartphones ont été lancés en 2021, tels que la série Samsung Galaxy S21, la gamme iPhone 13 et les téléphones Google Pixel 6. Mais il y avait aussi quelques grands appareils qui ont volé sous le radar cette année.

Nous avons récemment publié notre liste des smartphones les plus sous-estimés de 2021, mais avons également demandé aux lecteurs de choisir l’appareil le plus sous-estimé de l’année. Voici comment vous avez voté dans ce sondage.

Quel était le smartphone le plus sous-estimé de 2021 ?

Nous avons demandé aux lecteurs de choisir l’un des téléphones de notre liste ou de choisir « autre » et de laisser un commentaire si leur choix n’était pas répertorié. Après un peu plus de 1 400 votes, il s’avère que vous pensez que le Sony Xperia 1 III est le téléphone le plus sous-estimé de 2021. Le téléphone de Sony a remporté 35% des votes, battant le prochain choix le plus populaire de plus de 10%.

Nous pouvons voir pourquoi les gens voteraient pour le téléphone de Sony, car il se distingue par certaines fonctionnalités d’appareil photo de style Pro, un téléobjectif variable et un panneau OLED 4K 120 Hz. Ajoutez une résistance à l’eau, un port de 3,5 mm et une extension microSD et vous avez ici le téléphone d’un utilisateur expérimenté.

Le deuxième choix le plus populaire était l’Asus Zenfone 8, avec 22,5% des voix. Asus a décidé d’aller à contre-courant avec ce modèle à 630 $, offrant un design compact beaucoup plus petit et plus ergonomique que de nombreux produits phares. Il offrait même des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau et un port de 3,5 mm.

Le Vivo X70 Pro Plus complète le trio de tête, avec 14,7% des voix. Vivo a pris la plupart de ce que nous aimions du X60 Pro Plus et a ajouté des fonctionnalités qui manquaient au produit phare du début de 2021, telles qu’un écran QHD+, une charge sans fil et une résistance à l’eau.

Sinon, le Samsung Galaxy A52s 5G (11,74 %), le Poco F3 GT (7,59 %) et le Lenovo Legion Duel 2 (4,08 %) complètent la liste. Mais nous avons également obtenu un peu plus de 4 % des personnes interrogées votant pour « autre », avec des commentaires pointant vers des appareils comme le Galaxy S21 Ultra, le Sony Xperia 5 III et le Xperia 10 III.

Beardednomad : Sony figurera toujours sur ces listes (jusqu’à ce qu’ils finissent par fermer leurs portes) jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que la plupart des consommateurs ne paieront pas ces prix pour un téléphone Sony. Ils se fixent systématiquement des prix hors compétition. S’ils se concentraient sur la fabrication d’un très bon téléphone à 6-700 $, ils auraient en fait une chance de reconstruire leur marque. Thomas Seiffert : Sony 5 iii, Sony 10 iii évaluent tous les deux une bonne presse Alex : Ces téléphones ne sont pas sous-estimés, mais délibérément ignorés pour une ou plusieurs raisons flagrantes. Par exemple, année après année, Sony fabrique des téléphones phares où l’écran ne devient pas assez lumineux en plein soleil. De plus, l’appareil photo surchauffe et doit s’éteindre si vous l’utilisez beaucoup duckofdeath : le téléphone le plus sous-estimé de l’année était celui qui était le leader de la classe ’21. Je n’ai jamais vu autant de spam de désinformation sur un téléphone que ce qui a été là-bas sur le S21 Ultra. Street Tyga : Sony xperia 1 iii ne mérite pas de figurer parmi les plus sous-estimés. Il a toutes les fonctionnalités qu’un smartphone haut de gamme pourrait avoir, alors venez à l’appareil photo, c’est incroyable. Telespectador : Si ceux-ci sont considérés comme sous-estimés par les gens, les critiques ici auraient dû leur attribuer un score plus élevé.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Y a-t-il d’autres téléphones sous-estimés auxquels vous pouvez penser en 2021 ?

