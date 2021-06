C’est le spécial du Monday Good News Roundup Memorial Day! 10z viral

Bonjour et salutations de ma part et de celle du reste de la salle de rédaction de GNR, il est temps pour le Monday Good News Roundup, et c’est spécial car c’est à nouveau le Memorial Day.

Il y a quelques années, j’ai mis fin à un GNR en souhaitant à tout le monde un joyeux Memorial Day, et certaines personnes en ont pris ombrage, considérant que la journée était une affaire solennelle, et je peux certainement l’apprécier, mais le fait est pour beaucoup de gens, moi-même inclus, le Memorial Day marque le début officieux de l’été, je travaille dans le commerce de détail et le Memorial Day est l’une de nos périodes les plus chargées.

J’ai donc choisi ce jour pour partager la différence ; Si vous avez servi, ou êtes le parent de quelqu’un qui a servi et perdu sa vie, ou si vous estimez que ce sont des vacances qui méritent une certaine révérence, alors je vous souhaite un Memorial Day solennel et respectueux et je vous souhaite le meilleur et le vôtre, et si vous êtes quelqu’un qui va faire un barbecue ou faire du camping ou cuisiner des S’mores, c’est bien aussi. Vous faites vous.

D’accord, écartez l’administrateur, passons à l’histoire. Accessoires à Bhu et Killer300 pour avoir fait le travail sur le terrain pour obtenir des histoires cette semaine.

En vérité, l’avenir à long terme de la démocratie dans le monde est beaucoup plus brillant que la plupart ne l’imaginent. En substance, la « théorie de la modernisation » s’avère correcte. Le développement économique apporte des niveaux croissants d’éducation, d’information, de voyage et d’autres expériences qui améliorent les connaissances, la sensibilisation et l’intelligence humaines. Cette « mobilisation cognitive » inspire et donne aux gens les moyens d’agir avec détermination et de penser par eux-mêmes, plutôt que d’accepter l’autorité et la sagesse reçues. En d’autres termes, le développement apporte un changement de valeur très favorable à l’émergence et à la pérennité de la démocratie libérale.2

Ce ne sera pas facile et ce ne sera pas amusant, mais nous allons rendre cet avenir meilleur, une brique à la fois s’il le faut.

Un projet de loi massif et bipartisan sur l’infrastructure de l’eau propre a été adopté jeudi par le Sénat 89-2. La loi sur l’infrastructure de l’eau potable et des eaux usées créerait un fonds de 35 milliards de dollars pour les États et les tribus afin d’améliorer les systèmes d’approvisionnement en eau, dont 40 pour cent iraient aux communautés mal desservies, rurales et tribales. La législation financerait des projets qui s’attaquent aux infrastructures vieillissantes et amélioreraient la qualité de l’eau, retireraient les tuyaux de plomb des écoles et moderniseraient les infrastructures pour qu’elles soient plus résilientes aux impacts des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique. Le projet de loi, ayant passé le Sénat, va maintenant passer à la Chambre des représentants.

De l’eau propre pour tous ? Je vais boire à ça (Merci, merci, je serai là toute la semaine car je ne sais pas où est la sortie AIDEZ-MOI !)

Cette année, pour la première fois, le Census Bureau a ajouté du bruit aléatoire à ses données, ce qui les rend légèrement inexactes au niveau le plus petit et le plus zoomé, mais précis à une vue globale et grand angle. L’approche, connue sous le nom de « vie privée différentielle », vise à protéger l’anonymat des répondants au recensement au milieu d’une surabondance de données en ligne tierces qui pourraient autrement permettre d’identifier personnellement les répondants au recensement. Cette décision a suscité une vague de critiques selon lesquelles le redécoupage basé sur ces chiffres « bruyants » sera inexact.

Le Census Bureau essaie donc quelque chose de nouveau pour compliquer la tâche de Gerrymander. Bon, c’est la dernière astuce du GOP pour gagner les élections, prenons-le d’eux.

L’audience télévisée de Donald Trump semble décroître – du moins sur la base de l’interview de mardi de l’ancien président sur Newsmax. L’entretien d’une heure avec Steve Cortes et Jenn Pellegrino n’a attiré en moyenne que 295 000 téléspectateurs, selon les données de Nielsen Media Research. C’est moins de la moitié des yeux pour une répétition de «Chopped» de Food Network, qui a attiré 651 000 en moyenne au milieu d’un marathon de plusieurs heures de la compétition de cuisine dans la tranche horaire de 21 heures. Et c’est environ un tiers de ce que Bravo a marqué pour un nouvel épisode de “Real Housewives of New York”.

Dieu sait qu’il y a des choses que je préfère regarder que Trump. Comme la pousse de l’herbe, ou le séchage de la peinture, ou la lente et inévitable décomposition de l’univers alors qu’il glisse inexorablement vers un état d’entropie….Je suis désolé de quoi parlions-nous ?

Le Texas était en train de changer dans les années 1990 d’un état oscillant «violet» fiable à un État rouge, et n’a pas élu un État démocrate dans tout l’État depuis près de trente ans. Au cours des dix dernières années, le Texas a commencé à revenir à un état violet – il n’est pas encore là mais il se rapproche de plus en plus. Pourquoi ce changement se produit-il ? Je suggérerais à partir d’une variété de facteurs dont chacun a contribué au changement politique du Texas du rouge profond au rouge très clair aujourd’hui.

Je sais qu’un Texas bleu ne s’est pas encore produit, mais nous devons continuer à essayer d’y arriver. Si nous pouvons transformer la Géorgie en bleu, nous pouvons transformer le Texas.

Ajouté par Mokurai, du Texas Tribune :

Les démocrates du Texas abandonnent le sol de la Chambre, bloquant l’adoption du projet de loi de vote avant la date limite finale

Minuit était la date limite pour que la Chambre approuve la législation qui modifierait la quasi-totalité du processus de vote, créerait de nouvelles limitations aux heures de vote anticipées, augmenterait les restrictions de vote par courrier et limiterait les options de vote locales.

Cela est couvert partout, de la télévision locale à ici sur DK

RUPTURE! [00:40 Eastern] NYT, « Projet de loi sur le vote des démocrates du Texas Stymie GOP, pour l’instant »

à la BBC, et même

Fox: les démocrates de la Chambre du Texas bloquent le vote du projet de loi lors d’un débrayage spectaculaire

Abbott a rapidement déclaré qu’il convoquerait une session extraordinaire pour essayer à nouveau de voter un projet de loi, mais n’a pas précisé quand

Il y a un buzz en ce moment au cœur de l’Amérique. C’est le son de dizaines d’expérimentations électorales qui démarrent ce printemps. Les organisateurs dépoussièrent les blessures et l’épuisement de 2020 et commencent à faire tourner leurs moteurs pour les deux prochaines années. La route à suivre n’est pas claire. Quiconque a retracé les résultats des élections de cet automne sait que nos maisons d’État tombent de plus en plus sous le contrôle des entreprises. Ces mêmes législatures d’État sont au milieu d’un redécoupage, ce qui signifie de plus en plus de gerrymandering. Pendant ce temps, les médias d’entreprise nationaux – sans parler de nos silos d’informations croissants – continuent de stimuler la polarisation. C’est pourquoi l’organisation en milieu rural et dans les petites villes reste essentielle en ce moment. C’est aussi la raison pour laquelle ceux d’entre nous qui travaillent dans des endroits comme celui-ci ont passé les derniers mois au téléphone les uns avec les autres, essayant de comprendre ce qu’il fallait faire contre toute attente croissante.

C’est moins une bonne nouvelle qu’un appel à l’action. Si nous voulons continuer à gagner, nous devons commencer à progresser en milieu rural. Je dis ceci en tant que personne qui vit au plus profond du pays de Trump, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir ici.

Cet article provient également d’un nouveau site trouvé par Killer300, Campaign Nonviolence, que nous pourrions revoir dans le résumé des bonnes nouvelles.

Il est tout à fait vrai que personne ne sait quel sera l’impact des lois de suppression des électeurs sur le terrain, notamment en ce qui concerne les dispositions qui rendent le vote beaucoup plus incommode sans le bloquer complètement. Certains analystes sont convaincus que les législateurs républicains ne savent pas ce qu’ils font, ou réagissent simplement aux demandes de Trump d’agressions contre le vote par correspondance (une méthode de vote que les républicains utilisaient dans le passé au moins autant que les démocrates).

Encore une fois, il s’agit d’un autre appel à l’action, avec les mi-mandats en route, les démocrates doivent s’assurer qu’ils ont un plan pour faire face aux BS du GOP. Je pense que nous avons de bonnes chances de renverser la vapeur.

D’accord, nous sommes allés un peu plus longtemps cette semaine, mais la salle de presse était très occupée cette semaine à recevoir des trucs, alors donnez-leur un gros coup de main. C’est la signature de l’équipe de GNR Newsroom, passez une bonne journée commémorative, que ce jour pour vous soit un souvenir solennel des morts, ou une journée pour sortir et profiter du soleil avec un barbecue, ou les deux, ou quelque chose entre les deux . Quelle que soit la manière dont vous célébrez le jour du souvenir, faites-le à votre façon.

