C’est le syndrome dangereux auquel vous pourriez ressembler si vous ne faites pas d’exercice

12/04/2021 à 11h00 CET

Nouveau code

Les autorités sanitaires mettent souvent en garde contre les dangers résultant de conditions telles que des taux de sucre dans le sang très élevés, des taux de cholestérol sanguin très élevés, hypertension artérielle ou quantités excessives de graisse corporelle au niveau de la taille.

Chacune de ces conditions augmente la probabilité de souffrir de maladies aussi graves que le diabète de type 2, une maladie cardiaque ou une maladie cardiovasculaire. Cependant, cette augmentation se multiplie lorsque toutes ces conditions de santé concourent en même temps. Cette multiprévalence est connue sous le nom de syndrome métabolique.

Mais qu’est-ce qui cause ce syndrome ? Selon le NHS, le service national de santé britannique, ces affections sont interdépendantes, ce qui implique que les mêmes causes à l’origine d’une affection sont généralement responsables de l’apparition des autres. De manière générale, et comme l’expliquent les experts de la Mayo Clinic, « le syndrome métabolique est étroitement lié au surpoids, à l’obésité et au manque d’activité physique ». Taux de sucre dans le sang et taux de cholestérol élevés, les accumulations de graisse au niveau de la taille ou l’hypertension artérielle peuvent être motivées par ce mode de vie.

Cependant, au-delà des conditions d’alimentation et d’exercice physique, Il existe un certain nombre de facteurs de risque importants. En premier lieu, l’âge, puisque « le risque de souffrir du syndrome métabolique augmente avec l’âge ». Deuxièmement, l’origine ethnique, puisque dans des pays comme les États-Unis Il y a un plus grand risque pour les Hispaniques que pour les autres groupes. Et, troisièmement, avoir souffert à un moment donné de maladies telles que « stéatose hépatique non alcoolique, syndrome des ovaires polykystiques ou apnée du sommeil « . Ces conditions devraient nous rendre encore plus vigilants.

Mais Il est important de comprendre que les symptômes du syndrome métabolique Ils ne sont peut-être pas très visibles : il y a des gens qui ont une mauvaise alimentation mais qui ne souffrent pas d’obésité, ils pourraient donc avoir un taux de cholestérol élevé, une glycémie qui monte en flèche et une pression artérielle beaucoup plus élevée qu’elle ne devrait l’être. C’est pourquoi, dès l’âge de trente ans, il convient de procéder à des examens périodiques pour déterminer dans quel état se trouvent ces paramètres de santé. Dans tous les cas, ce qui est vraiment pertinent, c’est la prévention par quelques modifications majeures du mode de vie.

En particulier, et pour éviter l’apparition du syndrome métabolique, on peut « perdre du poids, faire de l’exercice régulièrement, avoir une alimentation saine et équilibrée, arrêter de fumer et réduire sa consommation d’alcool », précise-t-on dans le NHS. De plus, les spécialistes de la Mayo Clinic recommandent de limiter à la fois la consommation de sel, l’un des déclencheurs de l’hypertension artérielle, comme les graisses saturées. Et tout cela n’est pas uniquement préventif : « Si vous souffrez du syndrome métabolique ou de l’un de ses composants, des changements radicaux de mode de vie peuvent retarder et même empêcher l’apparition de graves problèmes de santé.