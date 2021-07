C’est le téléphone le plus attendu du H2 2021

Nous avons vu de nombreux excellents téléphones au premier semestre, tels que la série Samsung Galaxy S21, la gamme Mi 11 de Xiaomi et la famille OnePlus 9. Mais de nombreux autres appareils sont attendus au second semestre 2021, allant des produits phares traditionnels aux téléphones plus éclectiques.

Alors, quels téléphones les lecteurs d’Android Authority attendent-ils avec impatience dans la seconde moitié de l’année ? C’est exactement ce que nous avons demandé dans un sondage la semaine dernière. Voici comment vous avez voté.

Quel téléphone attendez-vous le plus au deuxième semestre 2021 ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le 29 juin et avons donné 16 choix aux lecteurs. Mais une gamme de téléphones est de loin le choix le plus populaire, avec près de 38% des lecteurs choisissant la série Pixel 6. Plus précisément, les commentaires indiquent que les lecteurs sont curieux de connaître l’expérience de la caméra, surtout maintenant que l’architecte de la caméra Marc Levoy a quitté l’entreprise. Cela ne fait pas de mal que les premiers rendus de la série Pixel 6 suggèrent que Google propose un design radicalement différent et des triples caméras sur le modèle XL.

Il y a un énorme écart avec la deuxième place, le Galaxy S21 FE accumulant 10,2% des voix. Le Galaxy S20 FE a fait sensation grâce à son prix moins cher (tout en conservant les principales fonctionnalités phares), il va donc de soi que l’intérêt des consommateurs sera élevé pour une suite. Mais nous avons vu de nombreuses rumeurs concernant le nouveau téléphone, suggérant soit un retard, une version limitée ou un passage à l’alimentation Exynos pour certains modèles.

Le Google Pixel 5a suivait de près le S21 FE, représentant 9,3% des votes et s’emparant de la troisième place dans notre sondage. Et la série iPhone 13 d’Apple était juste derrière le téléphone économique de Google à son tour, recueillant 8,7% des voix.

Il est également intéressant de noter que les pliables n’ont pas bien fonctionné dans ce sondage, avec la rumeur selon laquelle le pliable Vivo ferme la marche et ne représente que 0,4% des votes. Le Galaxy Z Flip 3 (1,8 %), le Pixel Fold (2,5 %), le Surface Duo 2 (3,8 %) et le Galaxy Z Fold 3 (5,9 %) n’ont pas non plus percé dans les échelons supérieurs.

Nous avons également enregistré 110 votes pour « autre », soit 6,7 % des répondants. Les commentaires indiquent des téléphones comme le Galaxy Note 21 (bien qu’il soit annulé cette année), le Galaxy XCover 5, de nouveaux appareils Motorola haut de gamme et un téléphone de Nothing.

commentaires

George Callipolitis : @nothing phone Jim Duarte : Je VEUX toujours mon Galaxy Note 21 Ultra, qu’ils veuillent le faire ou non !!! 🙂 Albin : Un autre pour Pixel 6, pour voir à quoi ressemble la première caméra post-Levoy. Si c’est bon, il se pourrait bien que le Pixel 7 ou un autre futur téléphone puisse installer une GCam sur le marché. J’aimerais que Moto propose un Z5 compatible Mod, mais sans retenir son souffle. Michael Tillman : Pixel 6 bien sûr mais aussi le Motorola Edge 2021 ou peu importe comment ils l’appelleront. JK: Samsung Galaxy XCover 5 Joe Black: Pixel 6 pour l’appareil photo, tout le reste n’est qu’une bosse de spécifications dont j’ai presque arrêté de me soucier. Peut-être Pixel Fold, MAIS pas parce que c’est intéressant, mais cela signifierait que Google devrait enfin ajouter plus de fonctionnalités au noyau d’Android – une mise à l’échelle de la résolution encore plus robuste, peut-être même changer la résolution sans avoir besoin de “recharger”, multitâche plus flexible … mais ce sont des fonctionnalités que seules les personnes avec des ordinateurs pliables ou Android bénéficieraient.

C’est tout pour notre dernier article sur les résultats du sondage. Y a-t-il d’autres téléphones que vous attendez avec impatience au cours du second semestre ? Faites-nous savoir ci-dessous.