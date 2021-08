C’est le temps moyen que nous passons à regarder la télévision

08/05/2021

Les adultes britanniques sont décédés près d’un tiers de vos heures gratuites à regarder du contenu télé et vidéo en ligne en 2020, selon un rapport du régulateur Ofcom. Le temps d’écran quotidien moyen, stimulé par les blocages, était en moyenne quotidienne de 5 heures et 40 minutes, soit 47 minutes de plus que l’année précédente.

Pour la première fois, plus de foyers avaient un abonnement Netflix qu’un compte de télévision payante par câble ou par satellite. Et près de 80 % des foyers ont désormais leur téléviseur connecté à Internet. Le rapport Media Nations, que l’Ofcom compile chaque année, a révélé que les restrictions de Covid-19 étaient les principaux moteurs de l’augmentation du temps d’écran, en particulier pour le contenu à la demande.

Mais la plus forte croissance a été observée sur les plateformes de séries et de films, avec du temps consacré à des services comme Netflix et Amazon Prime Video. doublant presque en 2020 en environ une heure et cinq minutes par personne et par jour. Ces services ont été utilisés par 60% de tous les ménages britanniques au troisième trimestre 2020, contre 49% l’année précédente.