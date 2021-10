C’est le vaisseau spatial de SpaceX et Elon Musk qui se rendra sur Mars | La technologie

L’une des missions les plus importantes de notre décennie dans le domaine aérospatial sera la Gateway to Mars, où l’objectif de la mission sera d’aller sur Mars et de revenir sur Terre en un seul morceau.

Depuis que l’être humain a regardé le ciel et vu les étoiles, il rêve de pouvoir les conquérir, de voyager dans d’autres mondes et de naviguer dans l’espace. Ce rêve n’est peut-être pas le rêve de tout le monde, mais c’est le rêve de quelques ingénieurs, aventuriers et scientifiques.

Et nous ne sommes pas loin d’y parvenir. Après avoir emmené des hommes sur la Lune, l’objectif est maintenant Mars, la grande planète rouge, où dans peu de temps nous devrions laisser notre première empreinte.

En ce sens, SpaceX travaille depuis longtemps, au développement d’un nouveau vaisseau, le plus puissant créé à ce jour par la société américaine : de son nom, Starship. L’objectif est de remplir la mission Gateway to Mars.

Et SpaceX a publié une vidéo montrant le joyau de la couronne avant son premier vol d’essai orbital qu’il prévoit d’effectuer dans les semaines à venir.

Une fois la prochaine phase de test terminée, SpaceX veut envoyer un vaisseau spatial sans pilote sur la Lune, le poser debout sur la surface lunaire, puis le ramener à la maison. Ensuite, des missions en équipage vers la Lune sont susceptibles d’être effectuées.

Le but ultime est envoyer un vaisseau spatial avec un équipage sur Mars, bien que pour cela il y a encore quelques années que le chemin ne fait que commencer (et il est possible que dans ce chemin ils deviennent une entreprise encore plus précieuse que Tesla).

SpaceX a déjà testé le Starship sur une série de courts vols à haute altitude. Le navire, propulsé par six moteurs Raptor, s’est bien comporté dans les airs, mais s’est écrasé à la fin de la mission en essayant d’atterrir debout, jusqu’au dernier vol, en mai, SpaceX a finalement réussi un atterrissage.

SpaceX attend actuellement l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour lancer le Starship aux côtés du puissant nouveau moteur Super Heavy, qui enverrait le vaisseau spatial à son premier vol orbital.