C’est le vélo le plus futuriste jamais construit : fibre de carbone, déverrouillage au doigt et commande vocale | La technologie

Quand on pense à l’avenir, on oublie parfois que peu importe combien on avance, le vélo continuera d’être présent dans les villes. Ils font partie de notre ADN et sont très utiles pour réaliser une mobilité durable. Bien entendu, les modèles de demain ressembleront à celui-ci d’Urtopia.

Si vous habitez en ville, vous aurez l’habitude de voir des centaines de vélos par jour. Derrière la voiture, le vélo s’impose comme la reine des transports durables et responsables, même si la trottinette électrique fait son chemin depuis quelques années.

Malgré cela, l’histoire du vélo est déjà l’histoire de l’être humain, puisqu’il est à nos côtés depuis plus de 100 ans couvrant ces itinéraires qui à pied sont trop longs et qui en voiture seraient un enfer de circulation et de stationnement .

Et comme tout évolue, même le plus basique, il y a une entreprise qui a voulu moderniser le vélo comme jamais auparavant, avec toutes sortes d’ajouts technologiques qui placent le vélo au sommet du transport intelligent.

Les responsables de cette création sont Urtopia et le vélo s’appelle Urtopia Carbon E-Bike. Comme vous allez maintenant le voir, le deux-roues ne manque pas d’ajouts technologiques.

Pour commencer Le vélo est entièrement fait de fibre de carbone, et au lieu d’une chaîne, il fonctionne à travers une sangle (également en carbone). Tout cela fait que son poids reste à 13 kg, ce qui est très peu si l’on tient compte du fait qu’il est électrique.

Comme je le disais, il est électrique, ayant l’ensemble du système de propulsion et des batteries à l’intérieur du vélo lui-même. De cette façon, aucun élément extérieur ne vient perturber le joli design minimaliste du vélo.

Votre batterie Il met 2h30 à se recharger et ses créateurs affirment que son autonomie varie de 50 km à 130 km selon l’usage que l’on en fait., puisqu’il existe cinq modes de conduite : pédalage, écologique, confortable, sport ou turbo.

Concernant les avancées technologiques nous avons un lecteur d’empreintes digitales qui déverrouille le vélo (sinon une alarme se déclenche), un grand écran qui nous permet d’accéder rapidement à vos options et cela sert, par exemple, à nous donner des indications lorsque nous sommes en route.

Aussi Il a des commandes vocales, qui nous permettent de demander à haute voix d’allumer les lumières du vélo ou que, par exemple, on pose la batterie qu’on a laissée sur le vélo sur l’écran avant de devoir s’arrêter pour recharger.

Bien sûr Il dispose d’une application pour iOS et Android où nous pouvons localiser le véhicule à tout moment, afin qu’en cas de vol, nous sachions où il se trouve.

Si vous êtes intéressé par le vélo électrique Urtopia Carbon, c’est toujours sur Indiegogo pour le financer, alors Vous pouvez en acheter un pour la moitié du prix : 1 999 euros en Espagne. Il a dépassé son objectif de financement de 5,479% à ce jour.