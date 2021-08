“C’est le visage qu’on doit donner pendant la saison”

in

21/08/2021 à 23h25 CEST

.

Le gardien de l’Espanyol Diego López a salué la performance de l’équipe pour le match nul qu’elle a obtenu contre Villarreal (0-0) au stade RCDE et a souligné qu’il s’agit “le visage que l’équipe doit donner au cours de la saison.”

Le bleu et le blanc soulignaient la difficulté de Villarreal, actuel champion de Ligue Europa. “La mentalité doit être celle d’aujourd’hui. C’était un adversaire très difficile, l’une des meilleures équipes d’Europe, et nous avons bien joué et nous avons eu des chances de gagner le match”songea-t-il.

En ce sens, le joueur a souligné l’importance de l’égalité, même s’il voulait évidemment les trois points. “Ajouter un point est toujours important. Nous allons voir au-delà de cet engagement, nous devons être réalistes et chaque point doit être combattu avec acharnement”il a insisté. En revanche, Diego López était ravi d’avoir joué le jeu avec un public (11.000 personnes). “Je suis très heureux pour toutes les personnes qui ont tant souffert, comme toute la société, et aujourd’hui, elles ont pu profiter du football en direct”commenta le gardien.

Le galicien a expliqué que l’objectif de l’équipe est de toujours répondre à la livraison des stands : “Nous voulons refléter sur le terrain l’intensité du public et qu’il se sente fier de l’équipe. Entre nous tous, nous avons de l’unité et de la force pour faire une belle saison”.