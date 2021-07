C’est l’émission Marvel la plus excitante à regarder après ‘Loki’

Il y a plus de deux ans, Marvel dévoilait les 14 premiers titres de la Phase 4. Certains d’entre eux se sont immédiatement démarqués, et j’avais hâte de les voir. D’autres, pas tellement. Marvel a ensuite ajouté encore plus de titres à la liste de la phase 4 tout en s’abstenant de révéler la suite de Avengers 5. Les fans ne savaient pas ce qui allait arriver dans le monde fin 2019. La pandémie obligerait Marvel à tout retarder, et nous avons fini par passer 2020 sans nouveau contenu MCU. Mais 2021 a corrigé tout cela, nous apportant trois émissions de télévision sur Disney + et la première de Black Widow. Loki est de loin le plus excitant du groupe. Et maintenant que nous savons ce que Loki a apporté à la table, le spectacle Marvel le plus excitant après Loki est un titre que j’ai complètement rejeté lors de sa première annonce il y a deux ans.

«Je viens d’annoncer dans le hall H au #SDCC, What If…? de Marvel Studios, la première série animée du MCU, avec Jeffrey Wright comme voix de The Watcher et de nombreux acteurs de tout le MCU reprenant leurs rôles de talent vocal. En streaming exclusivement sur Disney +, été 2021 », a tweeté Marvel à l’époque.

Vient d’annoncer dans le hall H au #SDCC, WHAT IF…? de Marvel Studios, la première série animée du MCU, avec Jeffrey Wright comme voix de The Watcher et de nombreux acteurs du MCU reprenant leurs rôles de talent vocal. Streaming exclusivement sur Disney+, été 2021. pic.twitter.com/el6etc3xZH – Marvel Studios (@MarvelStudios) 21 juillet 2019

Le concept de l’émission semblait génial, en théorie. Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous apporterait des histoires alternatives mettant en vedette nos Avengers bien-aimés. C’est un moyen facile de voir certains des héros morts revenir à la vie, ne serait-ce que pour un instant. Mais je n’ai jamais été aussi intéressé par ces histoires, pensant qu’elles n’auraient pas d’impact sur le grand schéma des choses dans le MCU.

Puis le premier teaser est tombé et j’ai commencé à me poser des questions. Et si Et si… ? est-ce que ça va être plus excitant que je ne le pensais?

L’émission Marvel à suivre après Loki

Juste avant que Loki ne termine sa course sur Disney +, Marvel a publié le premier Et si…? bande annonce. Nous étions déjà à la hauteur de la finale de Loki au moment où le clip est sorti. Cela signifie que nous connaissions déjà de nombreuses règles du multivers. Et tout dans ce Et si… ? bande-annonce axée sur des chronologies alternatives.

Maintenant que nous savons exactement ce qui s’est passé dans la finale de Loki, Et si… ? est l’émission Marvel à regarder. Sans trop gâcher l’épisode 6 au cas où vous n’auriez pas vu Loki, je vous dirai que la fin met le multivers au premier plan. Cependant, nous venons tout juste de commencer à expérimenter le multivers. Des films comme Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie l’exploreront davantage.

Mais et si le Et si… ? show est aussi une histoire multivers? C’est la voie la plus facile à emprunter pour Marvel pour nous faire comprendre le multivers. Nous verrons des personnages familiers dans des décors différents et inattendus. Des zombies Avengers à Captain Britain, et de Gamora Thanos à Star-Lord T’Challa. Ce sont tous des scénarios passionnants à la lumière du multivers.

Plutôt que des histoires théoriques de « et si », nous pourrions avoir quelques aperçus d’univers alternatifs qui ont vécu les événements différemment. Peut-être que certains des personnages animés que nous voyons dans la prochaine émission télévisée apparaîtront dans des histoires multivers plus tard.

Cela peut être un vœu pieux, et je pourrais enfreindre la première règle de regarder une émission de télévision Marvel – éviter de fixer des attentes élevées. Mais si…? semble être l’émission la plus excitante à regarder après Loki. Et qu’est-ce qui se passerait si…? premières le 11 août. En attendant, voici à nouveau cette première bande-annonce :

