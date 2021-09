“C’est l’endroit idéal pour continuer à grandir”

in

01/09/2021 à 16h10 CEST

.

Milieu de terrain Yangel Herrera Il a déclaré ce mercredi lors de sa présentation en tant que footballeur de l’Espanyol que le club Bleu et Blanc “est l’endroit idéal pour continuer à grandir” et était “très heureux” d’avoir terminé au stade RCDE.

Le joueur vénézuélien arrive en prêt de Manchester City jusqu’à la fin de la saison. “Il y avait plus d’options et l’été a été long, mais la série Espanyol est digne d’admiration. Je pourrai continuer en Liga et je serai dans un club historique”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la blessure qu’il a subie avec son équipe lors de la Copa América, le joueur a souligné qu’il est toujours “touché”. “Je suis dans la dernière ligne droite de la récupération et dans deux ou trois semaines, selon les délais, je pourrai être à la disposition de l’entraîneur”, a-t-il déclaré.

Le vestiaire lui a réservé un “accueil chaleureux”. “J’ai déjà vu les installations et maintenant j’espère voir mon rôle dans l’équipe et pouvoir aider mes coéquipiers”, a-t-il déclaré. Concernant les objectifs, Yangel Herrera attendez pour commencer avec le groupe : « Nous allons les marquer. »

Le footballeur espère continuer à évoluer “en permanence” en Liga. En fait, au cours des deux saisons précédentes, il a joué pour Grenade, avec de très bons sentiments. En effet, le club andalou a tenté de retenir le joueur, sans succès.