“C’est lent quand c’est rapide” · .

Si vous avez déjà essayé le karting, l’expérience suivante peut vous sembler familière.

Vous freinez aussi tard que vous l’osez, lancez le kart à chaque virage, exercez tellement d’efforts que vous avez l’impression qu’il ne peut pas y avoir un autre centième de seconde de temps au tour à trouver.

Puis, avec une facilité cruelle, un autre kart passe sur une ligne droite. Le conducteur fonce dans le virage suivant et au moment où vous le contournez, il est déjà hors de vue.

Pour un pilote de course, connaître la différence entre la sensation de vitesse et être réellement rapide est tout. La maxime «on se sent lent quand c’est rapide» est bien connue. Ce n’est certainement pas une idée que les pilotes apprennent encore lorsqu’ils atteignent la Formule 1, et encore moins lorsqu’ils sont des vétérans avec une décennie d’expérience dans le sport.

Pourtant, c’est exactement ce que McLaren a dit à Daniel Ricciardo lors des courses – y compris plus d’une fois lors du Grand Prix du Portugal de ce mois-ci.

Ricciardo s’est embourbé dans le peloton au Portugal Le nouveau pilote de l’équipe a eu un début difficile pour son troisième week-end en voiture. Il n’a pas réussi à progresser au-delà de la Q1 à Autodromo do Algarve et s’est classé 16e sur la grille.

Sa course s’est mieux déroulée. Ricciardo a effectué un long relais d’ouverture sur le poulie moyen – le plus long de tous, sauf Sergio Perez – et est sorti de son arrêt au stand dans le top 10. Il avait un rapide Fernando Alonso à la poursuite, et la paire se rapprochait de Pierre Gasly et Carlos Sainz Jnr.

Il a été poussé par l’ingénieur de course Tom Stallard, qui lui a également rappelé ces mots que beaucoup de jeunes karters connaissent bien:

LapVoiceMessage42StallardRicciardo quitte les stands

Carte de lancement désactivée, carte de lancement désactivée, course de Gasly à la sortie.42RicciardoVous êtes satisfait de la strat quatre? Sept. Allons chercher Gasly.44StallardTour 5, souvenez-vous de la bascule gauche, tournez cinq bascule gauche.44StallardGasly’s, juste en passant Mazepin. Mazepin a dénoyauté.44StallardVous avez Gasly et Sainz est en avance sur Gasly, il a du mal avec les pneus.45RicciardoCompris.45StallardFaites attention au freinage, ne poussez pas trop les freins à l’entrée.45StallardRappelez-vous, nous voulons nous assurer que nous obtenons la mise en service précoce. N’exagérez pas le freinage. C’est lent quand c’est rapide.47StallardBon tour, plus rapide que Gasly. Tournez trois, suggérez de basculer vers la droite pour [unclear] à l’entrée.48StallardRicciardo dépasse Gasly

Oui! La voiture suivante est Sainz. Sainz a du mal.48StallardSainz dernier tour, 1’22.9.49StallardOkay Alonso actuellement 1.3.49StallardAlonso pourrait avoir DRS.49StallardAlonso dépasse Ricciardo

Bon reste avec lui, nous devons aller l’utiliser pour obtenir Sainz.51StallardGasly 0.8.52StallardNous avons eu un avertissement de la FIA, tournez 14 sortie, ne courez pas trop large.52StallardC’est un autre bon tour. Daniel.54StallardBon tour. Gasly a perdu DRS.55StallardAlonso va bientôt avoir Sainz. C’est votre chance.55StallardCompris.57StallardPurple C9, position cinq, C9, cinq.58StallardPensez à la bascule côté droit, virage 11, stabilité.58StallardAlonso dépasse Sainz

Sainz est devant, maintenant allons le chercher.58StallardLatifi et Schumacher sont maintenant devant Alonso, ils auront des drapeaux bleus.59StallardSept tours à faire, écart à Sainz, 1.7.61StallardQuatre dixièmes plus rapides ce tour, bon travail.62StallardQuartier de seconde encore plus rapide, 1.1 maintenant.64StallardRicciardo dépasse Sainz

Bon mec, il reste deux tours à faire. Gardons-le propre maintenant. Ça semble lent quand c’est rapide.65RicciardoCompris.65StallardGasly dépasse Sainz

Gasly est la voiture derrière 1.6.65StallardC’est le dernier tour. C’est le dernier tour 66 Ricciardo Ricciardo contourne le dernier virage et prend le drapeau à damier à la neuvième place

D’accord. C’était un bon retour les gars, un bon retour, merci.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Ricciardo est l’un des nombreux pilotes expérimentés de nouvelles équipes cette année qui doit s’adapter à une voiture inconnue. Cette approche de «retour aux sources» – lors de son 191e Grand Prix – souligne à quel changement fondamental il s’adapte.

Il a dépassé son prédécesseur de McLaren Sainz en route vers la neuvième “Quand vous luttez contre la voiture, freinez tard, montez sur l’accélérateur et combattez, parfois vous ne faites que réduire la vitesse”, a-t-il expliqué à .. «Être plus propre et garder l’élan dans certains virages signifie que c’est plus rapide.

«Ça ne semble pas toujours rapide, mais vous regardez le temps au tour et c’est comme ‘oh, d’accord…’ Donc vous pensez qu’il est plus facile de conduire plus vite, mais vous voulez toujours freiner plus tard si vous pensez pouvoir freiner plus tard . »

Il a admis qu’il peut sembler étrange d’entendre un vétéran de la Formule 1, qui a participé à son 200e Grand Prix le week-end dernier, recevoir un conseil de conduite aussi basique. «Vous penseriez que par toutes ces années de conduite, vous sauriez simplement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.»

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les variations d’une voiture à l’autre auxquelles il doit s’adapter, mais aussi l’évolution des performances d’une année sur l’autre qui oblige tous les conducteurs à être totalement flexibles dans la façon dont ils travaillent la roue. Parfois, les virages familiers nécessitent de nouvelles approches: est-il plus rapide de tourner tôt et de transporter beaucoup de vitesse d’entrée, ou de ralentir la voiture, de tourner à l’angle de braquage maximal et de la tirer hors du virage?

Ricciardo «reste ouvert d’esprit» avec son style de conduite «Si je devais regarder un à bord de Barcelone il y a trois ou quatre ans, même les lignes sont un peu différentes», explique Ricciardo.

«Il y a des approches dans les virages où vous pouvez aimer« V »le virage – freinez tard, faites-le tourner et sortez. Et peut-être avec une voiture à l’ancienne qui fonctionnait. Mais maintenant, tout dépend de l’élan, de la façon dont sont les packages aérodynamiques.

Son passage à McLaren a renforcé la nécessité de continuer à examiner son style de conduite pour des améliorations potentielles.

«Il faut s’adapter», dit Ricciardo. «C’est pourquoi vous ne pouvez pas toujours compter sur ‘J’étais bon autrefois’ ou ‘J’étais rapide sur cette piste’ parce que vous devez être assez ouvert d’esprit et parfois cela teste votre… Je ne le fais pas sachez si c’est de la fierté, mais juste votre intuition et votre expérience. Mais vous devez rester ouvert d’esprit et expérimenter. “

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: