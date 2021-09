in

Rio Ferdinand a qualifié la récente fenêtre de transfert de Manchester United de “la meilleure depuis de nombreuses années”, tout en évaluant ses chances de remporter un trophée.

Les Red Devils ont signé trois grands joueurs au cours de l’été, dépensant environ 127 millions de livres sterling dans le processus. L’international français Raphael Varane et la star anglaise Jadon Sancho sont respectivement arrivés du Real Madrid et du Borussia Dortmund.

Uni puis a fait s’effondrer les réseaux sociaux en annonçant le retour de Cristiano Ronaldo, 12 ans après son transfert au Real. L’attaquant portugais portera la chemise numéro sept après que son nouveau coéquipier Edinson Cavani se soit retiré.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont désormais de sérieux prétendants au titre de Premier League. Cependant, les rivaux de Manchester City, les vainqueurs 2019-2020 de Liverpool et les détenteurs de la Ligue des champions Chelsea ont tous l’air forts aussi. En conséquence, nous pourrions être sur le point d’assister à l’une des meilleures courses au titre de mémoire récente.

Interrogé sur les signatures estivales de United, Ferdinand a déclaré au Mirror: “C’est l’équipe d’Ole maintenant – il y avait eu une gueule de bois des managers précédents, mais il a probablement eu la meilleure fenêtre que Man United ait eu depuis de nombreuses années.

«Il a amené deux gagnants éprouvés – deux joueurs certifiés de classe mondiale, dont l’un des plus grands joueurs de tous les temps – et un autre garçon qui, selon nous, sera tout à fait là-haut.

« Par pour le parcours serait une amélioration par rapport à la saison dernière, où ils ont terminé deuxièmes de la Premier League et atteint une finale en Europe.

“D’année en année, Ole s’est amélioré – et s’il le fait à nouveau cette saison, cela devrait mettre United à une distance d’au moins un trophée majeur.”

Au retour de Ronaldo, Ferdinand a ajouté: “Comme tout le monde, j’ai hâte que Ronaldo sorte de ce tunnel samedi [and] écoutez l’accueil qu’il reçoit. Le revoir dans cette chemise rouge.

«Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu une plus grande signature dans ce pays, en termes d’excitation qu’elle a générée. C’était fou, mais c’est ce qui arrive lorsque vous ramenez l’un des plus grands joueurs de tous les temps au football anglais. Vous parlez du meilleur des meilleurs, et il est ici, en ce moment.

“J’étais aussi excité que n’importe quel fan quand j’ai entendu qu’il avait accepté les conditions d’un autre passage à United. J’avais hâte que cette signature sur le contrat le rende officiel et que le ruban jaune apparaisse en bas de l’écran ou des applications sur mon téléphone.

«Au fond, je ne pensais pas que mes enfants auraient jamais la chance de voir Cristiano Ronaldo jouer dans un maillot de Manchester United – je pensais qu’ils avaient raté le coche, donc pour eux, avoir cette opportunité est un privilège pour moi en tant que parent. . “

L’attaquant cherchera à s’ajouter aux 118 buts qu’il a marqués lors de son premier passage à Old Trafford.

Jusqu’à cinq joueurs de l’équipe première pourrait être vendu par United dans la fenêtre de janvier, selon le Manchester Evening News.

Ils affirment que Phil Jones, Eric Bailly et Nemanja Matic risquent tous d’être transférés.

Les noms les plus surprenants du dossier sont Jesse Lingard et Donny van de Beek.

Lingard a excellé lors d’une récente période de prêt avec West Ham, tandis que van de Beek n’a été acheté par le club que l’année dernière.

