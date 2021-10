C’est l’exercice que vous devez faire si vous voulez mieux dormir | La vie

Si vous avez du mal à vous endormir la nuit, faire du sport vous aidera. Pratiquer cet exercice vous aidera à mieux dormir, selon une étude.

Les problèmes de sommeil sont à l’ordre du jour et de plus en plus de personnes en souffrent.

La Société espagnole du sommeil (SES) souligne que, en Espagne, plus de 4 millions de personnes souffrent d’un certain type de trouble du sommeil chronique et grave, et veille à ce que ces maladies menacent la santé et la qualité de vie de jusqu’à 45% de la population mondiale.

La pratique régulière du sport est l’une des recommandations que le SES nous donne pour mieux dormir, et c’est un conseil appuyé par la science. Mais tous les exercices n’affectent pas la qualité du sommeil de la même manière, comme le révèle de nouvelles recherches.

Il s’agit d’une analyse des données de 15 études précédentes qui évalue la relation entre le sport et le sommeil. Selon vos résultats, Le meilleur exercice que vous puissiez faire pour passer une bonne nuit est le vélo : Pédaler le vélo vous aidera à vous endormir et à obtenir un sommeil réparateur, surtout si vous le faites à l’extérieur.

L’exercice de haute intensité (HIIT) favorise également l’initiation et la durée du sommeil, notamment lorsqu’il est pratiqué par des personnes sédentaires.

Le problème est que ce type d’entraînement contribue à une légère diminution de la phase REM. Les altérations à ce stade du sommeil peuvent affecter négativement les tâches cognitives lorsque l’information est complexe et stimulante sur le plan émotionnel.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant d’aller au lit, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

Cependant, le moment de la pratique sportive est d’une importance vitale. Faire de l’exercice trop tard affecte négativement votre repos, vous devez donc planifier vos entraînements pour les éloigner de l’heure du coucher.

Selon cette étude, l’exercice devrait se terminer au moins deux heures avant le coucher. Si l’entraînement se termine avant cette heure, la personne s’endormira plus tôt et son sommeil durera plus longtemps.

En échange, Si votre séance se termine moins de deux heures avant d’aller vous coucher, il vous faudra peut-être plus de temps pour vous endormir et vous réveiller plus tôt que d’habitude.

Si vous voulez en savoir plus, dans cet article nous vous expliquons quel est le meilleur moment pour faire du sport et pour vous aider à mieux dormir.