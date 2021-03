C’est l’exploration par Reality des hauts, des bas et des luttes des relations et

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à héberger des présentations numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante de nouvelles expériences de jeu diverses de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait héberger notre premier grand pitch indépendant PC + console de 2021. Un événement que nous avons organisé en partie en raison de la demande écrasante de développeurs indépendants talentueux pour le dernier pitch.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

En fait, cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus passionnants et intéressants présenter leurs dernières œuvres à certains de nos juges et journalistes les plus établis, 16 se disputant la couronne. Comme toujours, la compétition a été extrêmement rude, et nous avons même eu 4 rounds de tie-break afin de séparer les 2ème, 3ème et notre mention honorable. Néanmoins, les juges ont finalement choisi les meilleurs matchs du terrain, le vainqueur étant une décision quasi unanime. Ce gagnant était This is Reality, un jeu narratif riche qui explore les hauts, les bas et les luttes des relations.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir de précieux commentaires sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, This Is Reality, comme vous le savez déjà, a été le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus sur This Is Reality, mais aussi sur notre finaliste et mention honorable de The Digital Big Indie Pitch (PC + Console Edition) # 6, puis continuez à lire.

« 1ère place – C’est la réalité » par ScribbleScape

Commençant sa vie en tant que titre primé de Game Jam, This Is Reality est un jeu de plateforme à défilement horizontal solo dans lequel le joueur suit Liam et Lana à travers les hauts, les bas, les défis et les réalisations de leur relation. En fait, cette relation est si importante pour le jeu qu’elle pourrait à bien des égards être considérée comme le troisième personnage principal.

En tant que tel, tout au long du jeu, les joueurs rejoindront Liam et Lana alors qu’ils affrontent des obstacles et vivront des aventures incroyables dans leur ville natale de Londres. Bien sûr, tout cela nécessitera un travail d’équipe et une approche attentionnée, qu’il s’agisse d’assistants de magasin autoritaires, de tâches quotidiennes ou d’essayer de trouver deux sièges ensemble dans le métro de Londres. Il y aura des hauts et des bas en cours de route, mais ce sera à vous de les aider à les naviguer et à développer une relation vraiment solide.

2e place – le CHIEN. Sniffer à la première personne par la coopérative GOOD BOY

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d’être littéralement un chien? Eh bien, si c’est le cas, ne vous demandez plus, car c’est exactement ce que propose ce jeu. Se déroulant totalement du point de vue de la première personne (ou devrions-nous dire du point de vue du premier chien), vous serez mis au défi d’aboyer contre ces oiseaux embêtants, de convaincre votre humain de vous emmener faire une promenade, de découvrir des choses nouvelles et intéressantes, et en général juste passer un bon moment.

En fait, avec des parcs entiers à explorer, beaucoup de tapotements à acquérir et divers endroits disponibles pour marquer votre territoire, il y a une abondance de contenu proposé ici, et le tout créé avec les principes fondamentaux du plaisir, du bonheur et en général. vivre ta meilleure vie. Oh et déjouer les humains dans votre vie.

3e place – Wild Planet par Lukyantsev Company

Jouable en solo ou en coopération, dans Wild Planet, les joueurs sont chargés d’explorer et de survivre sur une planète extraterrestre nouvellement découverte. Bien sûr, pour y parvenir, les joueurs pourront construire, fabriquer, chasser et même utiliser l’aide de leurs amis pour à la fois survivre et, espérons-le, prospérer sur cette planète stérile.

Bien sûr, comme vous vous en doutez, ce n’est pas seulement l’attaque extraterrestre que les joueurs devront affronter, car il y aura également un paysage en constante évolution. Un programme dans lequel les actions des joueurs changeront fondamentalement les défis auxquels les joueurs seront confrontés. Enfin, avec une vue descendante, un gameplay tactique profond, des donjons à explorer, des secrets à découvrir et une communauté à construire, c’est un jeu qui promet d’offrir une richesse de contenu de haute qualité pour que les joueurs puissent en profiter et s’y plonger.

Mention honorable – Les aventures cosmiques de Ziggy par Stardust Collective

Si le fait d’avoir un top 3 ne suffisait pas, le jugement était si serré qu’il aurait été mal de notre part de ne pas mettre en évidence un match qui n’a raté le top 3 que par la plus petite des marges. À ce titre, laissez-nous vous présenter notre mention honorable, Ziggy’s Cosmic Adventure.

Dans cette aventure spatiale en réalité virtuelle en solo, les joueurs jouent le rôle d’un chasseur de primes intergalactique, qui pilote un vaisseau spatial entièrement interactif. Le gameplay commence après que le chasseur de primes d’interprète ait volé un extraterrestre incroyablement mignon connu sous le nom de Ziggy, et doit maintenant courir contre la montre pour échapper à l’Armada en poursuite. En tant que tel, tout au long du gameplay qui combine gestion des ressources et combat d’arcade trépidant, les joueurs seront mis au défi d’esquiver les astéroïdes, de combattre des vaisseaux spatiaux extraterrestres, de maintenir les systèmes de survie des navires et, bien sûr, de garder Ziggy heureux.

Vous voulez montrer votre nouveau jeu passionnant? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous.

Prochaines pages et inscriptions aux événements Big Indie Pitch

20 avril – The Big Indie Pitch (PC + Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital # 6

21 avril – The Big Indie Pitch (Mobile Edition) à Pocket Gamer Connects Digital # 6

Plus d’informations à venir alors assurez-vous de consulter régulièrement notre page d’événements à venir ici et sur BigIndiePitch.com.

