Le succès phénoménal des années 1970 Barry White lui a apporté une série de singles énormes et une présence qui se poursuivrait dans les charts R&B pendant de nombreuses années à venir. Mais le 20 août 1977, il est entré dans le Billboard Hot 100 avec « It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me », qui s’est avéré être son dernier hit pop crossover du Top 10. Il jouera plus tard un grand rôle dans la carrière du héros de la pop britannique Robbie Williams.

La chanson était une entrée inhabituelle dans l’histoire de White car bien qu’il l’ait produite, comme d’habitude, ce n’était pas une de ses propres compositions. Le morceau torride a été écrit par Nelson Pigford et Ekundayo Paris et est sorti en tant que premier single du septième album studio de Barry, Barry White Sings For Someone You Love, qui était sur le point de sortir.

La chanson s’est avérée être un gagnant auprès du public soul et pop, restant fidèle à son style soul de chambre à coucher, mais en la mettant à jour pour l’ère disco. Il est entré dans le compte à rebours pop au n ° 86 et, après un démarrage lent, a passé deux semaines au n ° 4 en novembre, alors que Debby Boone poursuivait son (alors) passage record de dix semaines au sommet avec la ballade “You Light Jusqu’à ma vie. À ce moment-là, “It’s Ecstasy” était devenu le record R&B le plus ancien de Barry, avec une course de cinq semaines au n ° 1 tout au long du mois d’octobre.

Vingt-trois ans plus tard, en 2000, Williams et ses producteurs Guy Chambers et Steve Power ont utilisé l’arrangement des cordes de “It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me” comme échantillon important pour étayer le dernier hit de Robbie, “Rock DJ”. Il n’était pas la première star des derniers jours à découvrir son potentiel : Mary J. Blige a également échantillonné « Ecstasy » dans « You Bring Me Joy », un morceau de son album de 1994 My Life.

