C’est l’heure de la réunion des Gilmore Girls alors que Milo Ventimiglia rejoint la saison 4 de la merveilleuse Mme Maisel

Après que la mini-série de renaissance soit devenue un succès sur Netflix, les fans de Gilmore Girls ont eu envie de plus d’histoires sur les habitants de Stars Hollow tout en profitant de ses nombreuses stars dans leurs émissions actuelles. Alors que plus de Gilmore Girls n’est pas à l’horizon de si tôt, il y a eu beaucoup d’intérêt pour le casting de croisements avec The Marvelous Mrs. Maisel d’Amazon, les deux émissions partageant le même créateur dans Amy Sherman-Palladino, dont le mari Danny Palladino a écrit et produit pour les deux. Maintenant, de tels souhaits se réalisent alors que la star de Gilmore Girls et de This Is Us, Milo Ventimiglia, a rejoint la comédie amazonienne.