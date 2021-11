C’est l’heure de l’Inde : Road shows en Suède ! Concentrez-vous sur l’exploitation du potentiel commercial de l’Inde

L’Inde est un énorme marché pour les entreprises suédoises. (Source de la photo : Twitter/@PMoIndia)

Plus de 200 participants se sont inscrits à la tournée d’une semaine en Suède, visant à stimuler les relations commerciales et économiques bilatérales de l’Inde avec la nation européenne.

Le road show se concentrera sur la présentation des opportunités disponibles sur les marchés indien et suédois dans divers secteurs et sur la manière dont les entreprises des deux côtés peuvent discuter de futures entreprises. Il existe des opportunités commerciales qui peuvent être exploitées en Inde, malgré le revers après la deuxième vague de COVID-19.

« Time for India » est une série de petits-déjeuners séminaires au cours desquels il y aura des échanges entre des représentants d’entreprises des deux côtés de différents secteurs et marchés, et en gardant à l’esprit les récents développements économiques post-COVID, les représentants auront l’occasion d’échanger des notes sur comment renforcer les stratégies commerciales de l’Inde.

Pour le road show d’une semaine en Suède, la délégation de haut niveau quittera l’Inde, dirigée par l’ambassadeur de ce pays en Inde, Klas Molin. Wickström, Markus Lundgren, la déléguée commerciale Cecilia Oskarsson et la directrice générale de la Chambre de commerce suédoise en Inde Sara Larsson. Ils ont ensuite été rejoints par l’ambassadeur de l’Inde en Suède et en Lettonie, Tanmay Lal, et par le président du Sweden India Business Council, Håkan Kingstedt.

Les plus de 200 délégués tiendront des réunions et des séminaires dans diverses villes, de Stockholm à Luleå à Göteborg à Malmö. Un grand nombre d’entreprises et d’investisseurs suédois seront présents.

Voyage en Suède après COVID

Selon un haut diplomate suédois, conformément à la politique, les voyageurs dans ce pays devraient passer le test COVID-19 à leur arrivée. Aucune quarantaine ou vaccination n’est requise pour entrer en Suède.

La nation européenne a également eu une interdiction d’entrée pendant la pandémie, qui est maintenant en cours de révision. Mais des visas ont été délivrés pour les voyages essentiels, y compris à des fins professionnelles, ainsi que pour les étudiants. Les voyages pour les touristes n’ont pas encore été ouverts.

Quel sera l’objet du road show ?

L’objectif de divers séminaires et réunions sera de partager avec les entreprises intéressées et celles intéressées par le commerce et l’investissement en Inde les immenses opportunités disponibles.

Quel est le but ?

L’ambassadeur Klas Molin de Suède en Inde a déclaré : « Notre objectif est d’augmenter les opportunités, l’emploi, les investissements et le flux de services et de biens entre les deux pays.

Ce salon s’inscrit dans une ambition partagée par les dirigeants des deux pays de renforcer et d’accroître les échanges et investissements bilatéraux.

Team Sweden et Team India participeront au processus de rencontre avec les représentants des décideurs, du secteur privé et du gouvernement pour discuter des investissements et du commerce ainsi que de la manière de faciliter la collaboration commerciale.

Selon la commissaire au commerce Cecilia Oskarsson de la Suède, il existe un potentiel de collaboration et d’investissement.

« Le gouvernement indien a amené la plupart des secteurs d’infrastructure clés en Inde qui auront 100 % d’IDE. Et ce sera par la voie automatique », a ajouté le délégué commercial.

Liens bilatéraux

L’Inde est un énorme marché pour les entreprises suédoises. Il existe des opportunités de vendre non seulement des avions de chasse, mais aussi des armes à feu et des articles ménagers dans d’énormes chaînes comme Ikea.

Les canons de campagne Bofors 155-mm Howitzer de Suède continuent d’être en service dans l’armée indienne et déployés le long de la ligne de contrôle réel. Le chasseur « Gripen » de SAAB est en course pour le 114, y compris les avions de combat MMRCA (Middle Multi-Role Combat Aircraft) que Indian Air Force envisage d’acheter.

De grandes chaînes comme Ikea et H&M sont présentes en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.