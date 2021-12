Apple a annoncé un épisode spécial de sa série Apple Fitness+ Time to Walk, avec Price William en invité. Time to Walk est une fonctionnalité qui emmène les gens se promener tout en écoutant certaines des personnes les plus célèbres du monde – dans ce cas, le prince.

Son Altesse Royale le prince William sera le prochain invité de Time to Walk sur Apple Fitness+, clôturant la deuxième saison de la série avec un épisode spécial vacances qui sortira le 6 décembre. Time to Walk est une expérience audio inspirante sur Apple Watch for Fitness+. abonnés conçus pour encourager les gens à marcher plus souvent et à profiter des avantages de l’une des activités les plus saines. Dans son épisode Time to Walk, le prince William parle de l’importance de rester en forme mentalement. Il réfléchit également à un moment léger où il a été tiré hors de sa zone de confort, à la valeur de l’écoute comme moyen de responsabiliser les autres et à une expérience qui l’a amené à donner la priorité à la santé mentale.

Alors que les gens devront être abonné à Apple Fitness + pour prendre le temps de marcher, Apple a également annoncé que trois diffusions audio de l’épisode seront disponibles gratuitement via Apple Music 1.

Trois diffusions audio spéciales de l’épisode Time to Walk du prince William, avec des histoires et de la musique uniquement, seront diffusées gratuitement sur Apple Music 1, la station de radio mondiale phare sur Apple Music. Les auditeurs qui se connectent le lundi 6 décembre à 8h00 heure locale à Londres et Los Angeles ; et le mardi 7 décembre à 8 heures, heure locale de Sydney, devrait prévoir une marche de 38 minutes avec le prince William. Apple Music 1 est disponible dans 165 pays et régions, et est diffusé sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, Apple Watch, iPod touch, CarPlay, les téléviseurs intelligents populaires, les haut-parleurs intelligents et les appareils Android et Windows, ou en ligne sur music.apple .com.

Time to Walk a impliqué de grands noms ces derniers mois, Apple indiquant un mélange éclectique qui comprend Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, le Dr Sanjay Gupta, Kesha et plus encore.

Apple Fitness+ est l’une des meilleures solutions de fitness pour iPhone pour les personnes qui souhaitent rester en forme. Time to Walk n’est qu’une facette de cela, avec divers cours et cours de fitness ajoutés tout le temps.

