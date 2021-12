C’est l’heure des écrans carrés : LG DualUp Monitor au format 16:18 | La technologie

LG a fait un pas en avant et a présenté ses nouveaux moniteurs complètement carrés, parfaits pour ceux qui travaillent avec deux écrans.

Le 4 janvier aura lieu le CES 2022, un événement où les entreprises technologiques profiteront de l’occasion pour montrer leurs prochains produits, et LG a annoncé qu’il présenterait un moniteur un peu spécial, le LG DualUp.

Ce qui le rend si différent, c’est qu’il s’agit d’un moniteur presque carré, avec un aspect beaucoup plus vertical que ce que l’on a l’habitude de voir sur un ordinateur. Son rapport hauteur/largeur est de 16:18 avec une résolution de 2 560 x 2 880 pixels qu’ils ont appelée Square Double QHD et qui prend en charge le HDR10.

En y jetant un coup d’œil, un moniteur semble avoir été placé au-dessus d’un autre. LG veut attirer l’attention de ceux qui travaillent avec de nombreuses fenêtres ouvertes.

Dans les bureaux, il est très courant d’avoir deux écrans côte à côte, avec des pages ou des programmes ouverts d’un côté tandis qu’un certain type de documentation ou d’informations apparaît de l’autre. En ce moment, j’ai une feuille Excel ouverte sur un écran séparé pendant que je tape ici.

Selon l’entreprise, ces types d’écrans aideraient à réduire les mouvements de la tête d’un côté à l’autre, ce qui peut provoquer des douleurs au cou. LG DualUp utilise également moins de deux moniteurs, parce que vous n’avez besoin que d’un soutien, qui sera inclus avec l’achat du moniteur sous le nom LG Ergo

Mais il y a plus de choses à venir

Et si cela ne suffisait pas, Ils apporteront également le LG UltraFine au CES 2022, un moniteur UHD 4K de 32 pouces. Bien qu’il ait l’air plus conventionnel, il aura un taux de contraste de 2000:1 grâce à la technologie Nano IPS Black.

Cette technologie de panneau, maintenant améliorée, nous pouvions la voir dans d’autres moniteurs de l’entreprise. Le LG 34GK950G ressemblait déjà à un double écran panoramique avec Nano IPS, même si dans ce cas le contraste était de 1 000:1 et nous l’avons trouvé spectaculaire.

On en dira plus sur les moniteurs et les autres produits au CES 2022. L’événement devrait se tenir virtuellement car la pandémie semble hésiter à se terminer.

On ne peut qu’attendre le 4 janvier et peut-être en saurons-nous un peu plus sur leurs produits juste avant l’arrivée des Rois Mages.