C’est l’heure des résultats de la fraude en Arizona et les responsables légitimes de l’État se préparent à l’assaut ⋆ .

La saga frauduleuse de l’Arizona est sur le point d’être dénouée, l’examen des élections de 2020 du comté de Maricopa contracté par le Sénat de l’État contrôlé par les républicains étant attendu dès lundi prochain. En préparation, des responsables légitimes de l’État « se préparent à l’impact » de ce qui est très peu susceptible d’être autre chose qu’une litanie de théories du complot et de fantasmes centrés sur Trump. En préparation, la secrétaire d’État Katie Hobbs et Stephen Richer, l’archiviste républicain du comté de Maricopa, ont publié des réfutations ou des rapports détaillant les irrégularités du processus.

“Ce n’est pas un véritable audit”, a déclaré Hobbs à Politico. “Nous nous préparons en quelque sorte à l’impact” pour les conclusions des Cyber ​​Ninjas, l’équipe d’audit insurrectionnelle au boulot choisie par la présidente du Sénat républicain Karen Fann pour examiner les élections à Maricopa. Lors d’une conférence de presse jeudi, Richer a déclaré: “La seule chose qui a été cohérente dans cette entreprise a été le non-respect des délais et le fait de devoir revenir en arrière sur les déclarations … S’il vous plaît, examinez-le avant de prendre tout ce que les Cyber ​​Ninjas produisent comme évangile.”

Leur préoccupation est valable, tout comme leur avertissement à la presse. Parce que la réalité n’a plus d’importance pour la plupart des républicains, que ce soit par rapport à Trump et au Grand Mensonge ou aux dangers du COVID-19. Le rapport Cyber ​​Ninja va presque certainement déclarer une « fraude », car c’est ce qu’il était censé faire dès le départ, et les sénateurs républicains à l’origine de la farce sont susceptibles de traiter le rapport comme un évangile, et Trump va s’en emparer. Les choses pourraient devenir très laides dans l’État et dans le pays. Ceux qui rendent compte des résultats doivent garder tout cela à l’esprit.

Néanmoins, Richer a supplié ses collègues républicains dans son rapport, l’adressant aux «républicains de l’Arizona», leur rappelant qu’il était l’un d’entre eux depuis des années, ayant voté pour Trump et s’étant porté volontaire pour les campagnes politiques républicaines. “Je suis humain. Si vous me piquez, je saigne”, a-t-il écrit. « Et si vous me diffamez constamment, moi et les gens de mon bureau, je finis par riposter. »

Les attaques contre lui et ses employés ont conduit Richer à s’opposer à la révision des élections et à continuer de s’y opposer. Sa préface cite l’inexpérience des Cyber ​​Ninjas dans la conduite d’audits – cela n’avait rien à voir avec les élections jusqu’à ce que le Big Lie fasse surface – et le fait que les alliés de Trump ont presque entièrement financé la fraude à hauteur de 5,6 millions de dollars. Le Sénat, quant à lui, a utilisé 150 000 $ du financement des contribuables de l’Arizona pour embaucher des Cyber ​​Ninjas.

Richer a également noté les failles dans les procédures utilisées par les fraudeurs et leur mauvaise gestion des bulletins de vote. Il a également déclaré que l’objectif des Cyber ​​Ninjas n’était clairement pas de démontrer comment les élections pourraient être améliorées, soulignant le fait que le groupe a déjà fait de fausses déclarations, comme l’affirmation selon laquelle le comté a compté 74 000 bulletins de vote frauduleux qui n’avaient pas été envoyés à électeurs. « Diffuser une nouvelle allégation de fraude inexacte ne renforce pas la confiance », a-t-il déclaré. « Cela fait le contraire. »

Le préambule de Hobbs est similaire, avertissant le grand public que « tous les « résultats » ou « conclusions » qui sont rapportés » de ce rapport doivent être ignorés en raison des origines et des procédures clairement frauduleuses de cette enquête. Elle a également appelé les dirigeants politiques de l’État à « proclamer que les élections générales de 2020 étaient justes et précises ».

Les observateurs du bureau de Hobbs ont été autorisés à se rendre sur le sol de l’Arizona Veterans Memorial Coliseum pendant l’audit, et la réfutation de 122 pages comprend une discussion détaillée des problèmes signalés par ces observateurs. Par exemple, les travailleurs chargés de l’examen ont reçu l’ordre du PDG de Cyber ​​Ninjas Doug Logan et de son avocat de garder le silence chaque fois que des observateurs se trouvaient à proximité. « Les observateurs ont également été informés … que des mots de code ont été utilisés par les participants pour avertir les autres que les observateurs du secrétaire d’État se trouvaient dans la région », indique le rapport.

Le rapport de Hobbs note également que les protocoles de sécurité n’ont pas été suivis, plusieurs travailleurs utilisant régulièrement les mêmes postes de travail et mots de passe. “Les entrepreneurs du Sénat ont installé des stations pour différentes parties du processus de comptage”, a déclaré le rapport de Hobbs. « Cela pose problème pour deux raisons : 1) tout mauvais acteur ayant accès aux ordinateurs, ou aux mots de passe de ces ordinateurs, pourrait modifier et manipuler les données des feuilles de calcul sans que personne d’autre ne puisse les suivre ; et 2) les données pourraient être perdues sans sauvegardes cohérentes.

Il s’agit d’un « important problème de sécurité. Chaque jour, plusieurs personnes avaient accès à chaque ordinateur », indique le rapport. « Avec deux équipes, au moins deux personnes saisissaient généralement des données sur chaque ordinateur. De plus, avec une seule connexion Windows sur chaque ordinateur et un mot de passe partagé que des dizaines de personnes ont, n’importe quel travailleur peut se connecter à un ordinateur. Le fait que les employés de l’un des sous-traitants d’audit, Wake TSI, gardaient sur papier les noms d’utilisateur et les mots de passe qu’ils emportaient avec eux. Oui, les entrepreneurs s’appellent eux-mêmes Cyber ​​Ninjas, et oui, ils embauchent des personnes qui ont la même compréhension apparente de la cybersécurité que vos grands-parents.

Les observateurs ont également déclaré que les auditeurs – dont certains étaient payés et d’autres non, et les personnes rémunérées ont reçu l’ordre de ne pas laisser les volontaires savoir qu’ils avaient été trompés – ne comptaient même pas tous de la même manière et n’avaient même pas besoin de se mettre d’accord sur la façon dont les bulletins de vote individuels ont été comptés. “Cela signifie que chaque participant au comptage manuel utilise sa propre” norme “pour le décompte des votes, sans instructions claires, cohérentes et reproductibles en place”, indique le rapport. “Cet échec du processus est fatal à l’ensemble de l’effort et aucun décompte résultant de ce processus ne devrait être invoqué à quelque fin que ce soit, autre que comme exemple de procédures qui ne devraient pas être utilisées.”

Ensuite, il y a tout le matériel de vote endommagé, que le comté essaie de faire payer par le Sénat de l’État, puisque le président du Sénat a signé un accord indemnisant le comté « pour les pertes qu’il pourrait subir en raison du transfert de son matériel au Sénat. . “

Soit dit en passant, le Sénat de l’État dirigé par les républicains a reçu l’ordre de remettre tous les dossiers qu’il a liés à l’embauche des Ninjas par la Cour d’appel de l’Arizona. Le Sénat républicain s’est battu pour garder la presse et le public dans l’ignorance du processus, et se bat toujours. Fann a déclaré qu’elle allait faire appel de cette décision. Le fait que Fann et son équipe travaillent si dur pour dissimuler les communications qu’ils ont eues avec Cyber ​​Ninjas est toute la justification nécessaire pour que Hobbs et Richer s’inquiètent de ce qu’ils feront avec le rapport de fraude.

