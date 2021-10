C’est l’heure d’Halloween ! 5 images les plus effrayantes capturées par le télescope spatial Hubble de la NASA dans l’espace

Il y a un aspect qui est mystérieux et qui intéresse tout le monde : l’espace extra-atmosphérique. (Images : télescope spatial Hubble via la NASA)

Halloween 2021 dans l’espace : C’est Halloween et toutes les choses inconnues deviennent plus fascinantes à cette période de l’année. Le monde a apparemment un filtre effrayant et même les choses normales et quotidiennes semblent effrayantes si on les regarde assez attentivement. Mais il y a un aspect qui est mystérieux et qui intéresse tout le monde : l’espace extra-atmosphérique. Le mystère et l’inconnu sont déjà fascinants et, soyons honnêtes, un peu effrayants. Ajoutez Halloween au mélange, et nous avons des phénomènes très effrayants qui se produisent. Et donc, pour cet Halloween, nous avons un mélange très spécial pour vous : le plus effrayant de l’espace vu par le télescope spatial Hubble de la NASA ! Alors mettez vos filtres effrayants et lisez à l’avance !

Le serpent de l’espace

Pour la toute première image effrayante de l’espace, nous avons le phénomène massif qui ressemble à un serpent géant. À première vue, cette image capturée par le télescope spatial Hubble ressemble à un gros serpent – ​​sifflant avec sa langue. Ce qu’il est, cependant, est un triplet dramatique de galaxies. Le Hubble a réussi à attraper trois galaxies interagissant les unes avec les autres et se livrant à un bras de fer gravitationnel à trois voies. Il comporte le système Arp 195, qui comprend ces galaxies plus étranges et plus merveilleuses dans notre vaste univers.

Monstre de l’espace

Un monstre aux yeux et aux visages brillants est ce que l’on voit quand ils voient cette image pour la première fois. Et même si nous voulons croire que c’est ce que c’est (nous pensons que l’esprit d’Halloween nous atteint après tout !), C’est une capture d’un « anneau d’Einstein ». Dans cette image capturée par Hubble se trouve une galaxie éloignée considérablement agrandie et déformée. La distorsion est causée par l’espace déformé gravitationnellement, selon la NASA, et la galaxie est située à 9,4 milliards d’années-lumière de nous, Terriens.

Dragons de combat

Nous sommes fermement convaincus qu’il s’agit de deux dragons ou lions ou peut-être d’hybrides lion-dragon qui combattent le feu avec le feu dans l’espace dans une bataille destructrice. Mais notre imagination ne pouvait être plus éloignée de la vérité ! L’image regarde en fait des régions de formation d’étoiles ou une pépinière d’étoiles. Située dans la constellation des Gémeaux, l’image est centrée sur la formation d’une étoile massive. La formation des étoiles a lieu dans un environnement poussiéreux, et ce nuage de poussière empêche la lumière des étoiles de nous atteindre. Ce qui illumine l’image, c’est la lumière de l’étoile trouvant des trous dans ce nuage poussiéreux et atteignant l’œil de Hubble. Aussi effrayant que cela puisse paraître, c’est une image impressionnante lorsqu’elle est comprise dans son intégralité.

Boule de feu

L’image suivante semble être celle d’un homme géant crachant une boule de feu de sa bouche, et cela correspond bien à notre thème d’Halloween ! Cependant, il s’agit en réalité d’une nébuleuse planétaire bipolaire que Hubble a repérée dans la constellation de Scutum (le Bouclier). Au centre se trouve une étoile (donc une boule de feu quand même !), et elle émet de la matière depuis ses couches externes en grande quantité, provoquant le nuage de gaz et de poussière pour former la nébuleuse spectaculaire.

L’ange de la mort

Les énormes ailes noires et la canne d’or au visage un peu allongé ne peuvent être autre que l’Ange de la Mort, non ? C’est ce qu’il doit être ! Mais apparemment, nous sommes loin du compte… Encore une fois ! Cette image a été capturée par Hubble ici même dans la Voie lactée, et c’est un lieu de naissance pour de nouvelles étoiles. À environ 1 350 années-lumière, l’objet Herbig-Haro a été capturé en 2015 et est associé à des étoiles nouveau-nées.

