C’est l’heure du tennis avec Snoopy et ses amis dans ‘The Snoopy Show’

Tout le monde aime Snoopy, non ? Et la plupart des gens aiment aussi le tennis. Alors, que se passe-t-il lorsque Snoopy et ses amis essaient le sport classique ? C’est le but de cette annonce et c’est plus amusant que vous ne le pensez.

Partagée sur la chaîne YouTube d’Apple TV+, la nouvelle publicité dure près de deux minutes et constitue un excellent moyen de passer du temps !

Vérifiez-le!

Jeu, set, match : regardez ce qui se passe quand Snoopy et Woodstock affrontent le tennis ! Regarder sur l’application Apple TV

Basé sur la bande dessinée classique de Peanuts, The Snoopy Show est tout nouveau et est génial que vous regardiez avec des enfants ou tout simplement par vous-même. Il n’y a pas de règles sur l’âge auquel vous pouvez regarder quelque chose d’aussi incroyable que Snoopy !

“The Snoopy Show” est une nouvelle série animée pour les enfants et les familles qui met en vedette le beagle bien-aimé internationalement et son meilleur ami à plumes Woodstock alors qu’ils s’attaquent à de toutes nouvelles aventures. Snoopy peut sembler n’être qu’un chiot heureux dansant, aimant les os et assis dans une niche, mais il est bien plus que cela. C’est Joe Cool : le gamin le plus branché de l’école. Il est le roi des surfeurs et le célèbre bras de fer Masked Marvel. C’est un as de l’aviation de la Première Guerre mondiale qui combat le Baron Rouge. Tous ses personnages audacieux et bien-aimés sont pleinement exposés dans cette toute nouvelle comédie animée.

Si vous voulez profiter du Snoopy Show avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui. Vous aurez également besoin d’un abonnement Apple TV+, d’une valeur de 4,99 $ par mois, à moins que vous ne l’ayez inclus dans votre abonnement Apple One.

